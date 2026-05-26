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Santiago de Compostela

Cientos de trabajadores del metal toman Santiago para exigir desbloquear el convenio

Los sindicatos destacan el seguimiento “masivo” de la segunda jornada de huelga y advierten a la patronal de que el conflicto sigue abierto antes de la reunión del día 28

Agencias
26/05/2026 15:17
La manifestación del sector del metal recorrió este martes las calles de Santiago dentro de la segunda jornada de huelga convocada por CIG, UGT y CC.OO. para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo
La manifestación del sector del metal recorrió este martes las calles de Santiago dentro de la segunda jornada de huelga 
Europa Press
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Cientos de trabajadores del metal han participado en la manifestación convocada en Santiago para reclamar una "solución ya" al convenio, vencido desde este año y con unas negociaciones "totalmente bloqueadas" por la patronal, según denuncian los sindicatos.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, que ha partido sobre las 12.15 horas de la explanada de Salgueiriños entre el ruido de los petardos y las bocinas, portavoces de CIG, UGT y CC.OO. han destacado la "unidad" y el "enfado" existentes, con la vista puesta en la cita con los representantes empresariales prevista para el día 28.

Pasadas las 13.00 horas han llegado a la Alameda compostelana, donde han reivindicado el "éxito" en esta jornada de huelga, la segunda en una semana, y a la espera de que este miércoles se consume el tercero de los paros programados para forzar la negociación.

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Las centrales hablan de "polígonos cerrados" y "apoyo máximo" de los trabajadores, con amplio seguimiento según sus datos en las empresas de más de 10 trabajadores, y especial repercusión en grandes compañías como Castrosua en Santiago y Cortizo en Padrón, y en todas las comarcas, incluida Ferrolterra.

"No queremos fiesta"

Por UGT, el responsable comarcal de la federación de industria, Álvaro Lois, ha criticado la "escasa o nula voluntad" negociadora de la patronal y ha esperado que, tras estas movilizaciones, "tomen nota". "La fiesta no la queremos", ha advertido, en alusión a las protestas.

Por su parte, el delegado de CC.OO. Miguel García ha coincidido en subrayar "a ver qué pasa el 28", puesto que "la gente está enfadada" y el seguimiento de las huelgas está siendo "masivo", con el efecto que ello implica para las fábricas.

Mientras, el secretario comarcal de CIG-Industria Benedicto Blanco ha cargado contra la "mentira del absentismo" al que apelan los representantes de las empresas para ofrecer "recortes" en su contrapropuesta para la renovación del convenio, toda vez que pretenden retirar el complemento del 100% del salario durante las bajas. Frente a esto, las plantillas reclaman mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo.

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