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Santiago de Compostela

Centros de Teo, Santiago y Ames, premiados por la Xunta por sus proyectos de convivencia e inclusión

El IES de Cacheiras, el Aula Hospitalaria del CHUS y el IES do Milladoiro fueron reconocidos en los premios gallegos contra el acoso escolar y de educación inclusiva

Redacción
26/05/2026 19:26
Todos los premiados en el evento
Las personas representantes de los centros premiados en el evento
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La Xunta de Galicia entregó este lunes los premios Tolerancia cero frente al acoso escolar, ConVivimos y Boas prácticas de educación inclusiva, unos galardones con los que reconoce proyectos y actuaciones desarrolladas por centros educativos gallegos en favor de la convivencia, el bienestar emocional y la inclusión.

Entre los centros distinguidos destacan varios de Santiago y su comarca. El IES de Cacheiras, en Teo, fue uno de los protagonistas de la jornada al recibir el tercer premio en la categoría de Tolerancia cero frente al acoso escolar y el primer premio en los galardones ConVivimos, centrados en la convivencia y el bienestar emocional.

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Por su parte, el IES do Milladoiro, en Ames, obtuvo el tercer premio en la categoría de Boas prácticas de educación inclusiva, mientras que el Aula Hospitalaria del CHUS, en Santiago de Compostela, recibió una mención de honra en esta misma modalidad.

El acto estuvo presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien destacó que la convivencia escolar, la inclusión y la lucha contra el acoso forman parte de “as principais liñas da acción de goberno en materia educativa”.

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Durante su intervención, el conselleiro puso en valor la puesta en marcha del nuevo Plan para o impulso da atención á diversidade, que comenzará a aplicarse el próximo curso y que supondrá el refuerzo y consolidación de 400 especialistas de apoyo, además de nuevos recursos y mejoras organizativas.

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