Verea propone enviar a estudiantes de Santiago tres semanas a Irlanda y ampliar los campamentos municipales

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, presentó un paquete de medidas dirigido a las familias que incluye estancias de verano en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO PP Santiago

El líder del PP local, Borja Verea, ha propuesto un programa municipal para que alumnos de tercero de la ESO puedan pasar tres semanas en Irlanda durante el verano y aumentar el número de campamentos de verano para proporcionar hasta 350 plazas.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Verea ha presentado el segundo bloque de medidas para "mejorar la vida de las familias de la capital gallega". En esta ocasión, se ha centrado en las oportunidades de cara al futuro de los más pequeños y en la oferta de actividades en verano.

"Hay familias que hacen un esfuerzo enorme por ofrecerles lo mejor. Idiomas, actividades, formación, experiencias, oportunidades, y hay otras familias que simplemente no pueden", ha explicado.

Por ello, el popular ha propuesto un programa municipal para que alumnos de tercero de la ESO empadronados en Santiago puedan pasar tres semanas en Irlanda durante el verano, "conviviendo con familias nativas, mejorando el inglés, ganando autonomía y abriendo la mente". "Una ciudad no solo tiene que resolver problemas, también tiene que abrir oportunidades", ha subrayado.

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Según ha detallado Verea, han calculado que con un presupuesto de entre 1,3 y 1,5 millones de euros todos los jóvenes de tercero de la ESO, empadronados en Santiago y que tengan todas las asignaturas de segundo aprobadas podrían participar en el programa.

De esta manera, en el caso de que fuesen 600 o 700 alumnos finalmente, supondría un presupuesto de 2.000 o 3.000 euros por alumno, pudiendo contemplar la posibilidad de pequeños ajustes por renta. Igualmente, ha indicado que si la partida se quedase excesiva, podrían destinar esos fondos a otras cuestiones, o, en el caso de quedarse corta, podría ser ampliada.

En su intervención, el popular también ha propuesto multiplicar la oferta municipal de campamentos "dando un salto de calidad y de ambición", ofreciendo deportes, cultura y creatividad, en localidades de toda Galicia.

"Un campamento es mucho más que unas vacaciones, es la primera vez que los chicos duermen fuera de casa, es la primera vez que tienen una amistad que no es en la escuela, son las primeras aventuras. Queremos una ciudad que ofrezca nuevas oportunidades a los jóvenes santiagueses", ha subrayado.

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Borja Verea ha explicado que la intención sería aumentar las plazas hasta las 350 y ofrecerlas hasta los 18 años de edad. Los campamentos serían gratuitos, con algún ajuste mínimo de renta, para aquellas familias con mayor capacidad económica.

"En todo caso, con el mensaje claro de que nadie quedaría fuera de estos programas", ha remarcado. Así, si se cubriesen la totalidad de esas 350 plazas se podría hablar de alrededor de 850.000 euros de inversión municipal.

Con todo, ha asegurado que todo esto "es una prioridad" para los populares y por tanto, en el caso de llegar a la alcaldía, "habrá presupuesto" para las cuestiones que está anunciando. "Es una evidencia que estamos ante los presupuestos más altos de la historia de Santiago, lo dice el Gobierno. Tenemos que beneficiarnos todos de esos presupuestos", ha concluido.