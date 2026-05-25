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Santiago de Compostela

Últimos días para solicitar las ayudas ‘Ter é Manter’ del Consorcio de Santiago

El programa destina 700.000 euros a la rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de la Cidade Histórica y el plazo finaliza este viernes

Redacción
25/05/2026 16:47
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El Consorcio de Santiago recuerda que este viernes 29 de mayo finaliza el plazo para solicitar las ayudas del programa ‘Ter é Manter’, destinado a la rehabilitación y mantenimiento de inmuebles situados en la Cidade Histórica compostelana, dentro del ámbito del PE-1. La convocatoria de este año cuenta con un presupuesto total de 700.000 euros.

El programa está dirigido a inmuebles de uso residencial y también a inmuebles comerciales de las clases I y III, con el objetivo de fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico, mejorar la eficiencia energética y favorecer la accesibilidad de los edificios.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la restauración o sustitución de carpinterías exteriores de madera, como galerías, ventanas y puertas, así como la recuperación de rejas y otros elementos tradicionales. También podrán financiarse trabajos de mantenimiento y mejora de fachadas, cubiertas y patios, además de actuaciones para consolidar estructuras tradicionales de madera y mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La convocatoria contempla igualmente ayudas para cubrir honorarios técnicos, como la redacción de proyectos, la dirección de obra, la elaboración del Informe de Avaliación do Edificio (IAE) o la redacción del Plan de Mantemento.

Las ayudas cubrirán entre el 30% y el 60% del presupuesto subvencionable en el caso de personas físicas; un 30% para personas jurídicas; un 40% para comunidades de propietarios; y un 30% para viviendas destinadas al alquiler.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica del Consorcio de Santiago o de forma presencial en el registro del organismo, situado en la Rúa do Vilar, 59.

Con esta convocatoria, el Consorcio busca reforzar la conservación y puesta en valor del patrimonio de la Cidade Histórica, al tiempo que impulsa la mejora de la calidad de vida de las personas residentes.

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