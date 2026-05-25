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Santiago de Compostela

Simega rechaza incentivar con un plus la reducción de las bajas médicas en Atención Primaria

El sindicato médico critica la propuesta anunciada por Sanidade y advierte de que la duración de una incapacidad temporal debe responder únicamente a criterios clínico

Redacción
25/05/2026 11:24
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La escucha fortalece la relación médico-paciente I CEDIDA
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Simega manifestó su “absoluto rechazo” a la propuesta anunciada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre la posibilidad de incentivar la reducción del tiempo de las bajas médicas en Atención Primaria.

El sindicato considera que se trata de una medida “profundamente equivocada” y advierte de que supone “un peligroso precedente al introducir criterios economicistas” en un ámbito que, según defienden, debe regirse “exclusivamente por la evidencia médica y el bienestar de los pacientes”.

El sindicato de médicos calificó de “impresentable” tratar de “mercadear con la salud de la ciudadanía”, vinculando la gestión de las incapacidades temporales a incentivos o resultados cuantificables. La organización recuerda que la recuperación de una persona enferma “no puede  convertirse en un objetivo de productividad ni estar condicionada por presiones ajenas a la parte clínica”.

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El sindicato médico subraya que la duración de una incapacidad temporal responde a múltiples factores médicos, físicos, psicológicos y sociales y que no es posible “acoutar de forma estandarizada o tempo de recuperación” ni establecer objetivos generales de reducción de las bajas.

Además, señala que el adecuado control de un proceso de incapacidad “requiere tiempo”, especialmente en los casos que precisan apoyo psicológico, y advierte de que la falta de tiempo puede conducir “a la renovación casi automática” de las bajas.

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Simega añade que la prolongación de muchas incapacidades temporales no depende de los médicos de Atención Primaria, sino de factores estructurales del sistema sanitario, como las listas de espera o las demoras en consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas.

Por ello, la organización considera “injusto y desacertado” situar el foco sobre los médicos de familia y reclama a la Consellería de Sanidade que centre sus esfuerzos en reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera y mejorar la capacidad diagnóstica del sistema sanitario.

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