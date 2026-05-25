Santiago volverá a ser el epicentro de la improvisación con el Festival Imperdible

Cartel oficial de esta edición

El Festival Imperdible regresará a Santiago de Compostela del 8 al 18 de octubre con una nueva edición que volverá a situar a la ciudad como uno de los principales referentes de la improvisación teatral en Galicia y España. La cita ofrecerá una programación plural con espectáculos, talleres, charlas, jams y acciones de calle centradas en la improvisación en sus múltiples formatos.

En esta sexta edición, el festival mantendrá la improvisación teatral como eje principal, aunque ampliará su mirada hacia otras disciplinas artísticas como la música, la danza, el rap o la regueifa, con el objetivo de conectar con públicos diversos e intergeneracionales, especialmente con la juventud.

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Como novedad, el festival lanza una “preventa a ciegas”, una fórmula con la que el público podrá adquirir hasta el 31 de mayo bonos con descuentos y regalos especiales sin conocer todavía la programación completa. La organización irá desvelando progresivamente los primeros nombres y propuestas a partir del próximo mes de junio.

El Festival Imperdible nació en 2016 impulsado por la compañía compostelana TheMomento Impro, pionera en esta disciplina en Galicia, con el actor Antón Coucheiro como uno de sus principales promotores.

Desde entonces, el evento ha trabajado para visibilizar y profesionalizar la improvisación teatral, un género tradicionalmente ligado a espacios alternativos que ha ido ganando presencia en teatros y escenarios institucionales.

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La organización destaca además el crecimiento que ha experimentado la presentación improvisada en Galicia en los últimos años, especialmente en Santiago de Compostela, donde confluyen compañías estables, iniciativas formativas y colaboraciones con entidades culturales como el Centro Dramático Galego o la Universidade de Santiago de Compostela.

En este contexto, el Festival Imperdible se consolida como un espacio de encuentro para la creación, la exhibición y el intercambio artístico alrededor de la improvisación escénica.