Santiago invertirá más de 1,2 millones en el Verónica Boquete y renovará tuberías en Amio

Míriam Louzao informó de la aprobación de la licitación de las obras de mejora del estadio Verónica Boquete y de la renovación de la red de abastecimiento en la Rúa da Mira Concello de Santiago

La junta de Gobierno local de Santiago ha aprobado la licitación de las obras de la red de abastecimiento de la Rúa da Mira, en Amio, con un presupuesto base de licitación de 126.959,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, una vez adjudicada.

Tal y como ha trasladado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa, es un proyecto incluido en el plan de actuaciones para minimizar las pérdidas de agua, que se aprobó el 12 de junio de 2023, y que señaló este ámbito como "prioritario" por las roturas recurrentes de las tuberías de fibrocemento de la zona.

Según ha detallado Louzao, Santiago cuenta con unos 69 kilómetros de tuberías de fibrocemento, de las cuales, algo más de 32 kilómetros corresponden con la red de distribución y 36 con la red de transporte. Así, la mayoría de averías ocurren en la red de distribución.

Por este motivo, el proyecto, aprobado el 22 de diciembre, contempla cambiar 711 metros de la red de abastecimiento en la ruta donde más roturas se producen. En la obra, se instalarán los nuevos conductos de fundición de 100 mm en paralelo con los actuales de fibrocemento. Además, se colocarán varios bypass para minimizar los cortes de suministración durante los trabajos.

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También, la Autoridad local ha aprobado el expediente para licitar las obras del Estadio Verónica Boquete en San Lázaro, correspondientes con la fase tres del estudio integral de patologías de este equipamiento, realizado en 2019.

La intervención incluirá la reparación de las fachadas, de las cubiertas y los soportales del edificio y la sustitución del falso techo de la cafetería y todas las carpinterías del muro cortina de la puerta número uno.

Louzao ha recordado que en el inicio de este mandato realizaron una evaluación de las necesidades del edificio, que cuenta con "deficiencias estructurales". Como resultado, se estimó una inversión necesaria de algo más de 9 millones de euros. Una cifra "imposible de abordar en un plazo corto y sin la colaboración de otras instituciones".

Finalmente, tras solicitar a la Diputación de A Coruña su colaboración, esta ha acordado otorgar una subvención de 850.000 euros con este fin. Concretamente, para las obras de la envolvente licitadas este lunes.

Así las cosas, el contrato tendrá un presupuesto base de 1.292.790,67 euros, 850.000 de la subvención de la Diputación, y el resto aportado por el Ayuntamiento. Una vez adjudicado, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.

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Penalidad a Eulen

Entre otros asuntos, Louzao también ha comunicado la incorporación por urgencia de un punto relativo a la imposición de una penalización a la empresa Eulen, por el abandono del contrato del lote III de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales.

"Aplicamos una penalidad porque entendemos que no tenía lógica no asumir ese contrato que estaba en el procedimiento de adjudicación con todas las cuestiones correctamente", ha indicado.

De esta forma, el importe propuesto es de 49.169,40 euros, lo que equivale al 3% del presupuesto base de licitación. Ahora, Eulen dispondrá de un período por si quiere presentar un recurso, por lo que la decisión todavía no es firme.