Rueda respalda el nombramiento de Eva López Tarrío al frente del CGAC pese a las protestas del sector cultural

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió el nombramiento de Eva López Tarrío como directora del CGAC y sostuvo que la designación cuenta con el respaldo de parte del sector cultural Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes la elección de Eva López Tarrío como nueva directora del CGAC, argumentando que, frente a "un sector" de la cultura que la critica, "otros están de acuerdo".

"También gente de la cultura me hizo llegar que era una magnífica profesional y que la designación había sido un acierto", ha dicho, en respuesta a preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Así, el presidente gallego ha ceñido las críticas y las protestas, como la producida la semana pasada durante la inauguración de la nueva muestra del centro, a "un sector de la cultura", mientras que, ha dicho, "otros están de acuerdo" y "han coincidido en que es una magnífica profesional".

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Alfonso Rueda ha reiterado que, con este nombramiento, la Xunta "cumple la normativa" y ha confiado en que Eva López Tarrío "pueda cumplir sus objetivos".

"Y si eso implica esfuerzos presupuetarios, como todo, gobernar es priorizar y si son esfuerzos que merecen la pena, pues tendrán que ir acompañados de los recursos necesarios para ello", ha dicho Rueda.

No obstante, ha considerado "curioso" que, "por una parte se sea crítico con su nombramiento" y, por otro, "se esté diciendo con ocasión de su toma de posesión" que hay que "facilitar los medios para hacer cumplir esos objetivos". "No serán tan malos esos objetivos ni la persona que los propone", ha dicho.

La Xunta denuncia una RPT "adaptada"

Por su parte, sobre la misma cuestión, el sindicato CIG ha denunciado que la Xunta "adaptó la plaza de la dirección del CGAC" en su RPT para "facilitar una designación discrecional ajena al perfil técnico, museístico y cultural que requiere una institución" de este nivel.

El sindicato señala que el pasado 20 de febrero, la Administración "llevó a la Mesa Sectorial la propuesta de modificación de la RPT de la consellería". "La medida principal consistía en abrir la dirección del CGAC -hasta entonces reservada a personal de la Administración general y cuerpos vinculados al ámbito museístico- a la Administración del Estado, otras comunidades autónomas, Administración local e incluso al personal docente", aseguran.

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La "propia memoria justificativa de la modificación afirmaba que el puesto posee un 'claro perfil técnico relacionado con conocimientos imprescindibles en arte contemporáneo'" y que la ampliación respondía a "la necesidad de garantizar candidaturas con 'formación y capacidad necesaria' para asumir la dirección del centro".

"Sin embargo, si realmente se reconocía que la dirección del CGAC requiere conocimientos especializados y experiencia específica en arte contemporáneo, lo coherente habría sido reforzar los requisitos profesionales vinculados a la museología, a la gestión cultural, a la conservación patrimonial, a la investigación y al comisariado artístico", añaden.

Sin embargo, denuncia la CIG, "lo que hizo la Xunta fue exactamente lo contrario: diluir el perfil técnico hasta permitir el acceso desde cuerpos y escalas sin relación directa con el ámbito museístico ni con la dirección de instituciones culturales".