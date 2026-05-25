La Real Academia Galega de Ciencias analiza en Santiago el impacto de la nanotecnología en la sociedad

Rosa Méndex, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinadora del ciclo

La Real Academia Galega de Ciencias celebrará del 1 al 4 de junio el ciclo de conferencias 'Nanotecnoloxía ao servizo da sociedade: retos e solucións do presente e do futuro', una iniciativa organizada en colaboración con la Deputación da Coruña para acercar los avances de este campo científico y su impacto en distintos ámbitos de la sociedad.

Las jornadas tendrán lugar en Compostela, A Coruña y Ferrol entre las 17.00 y las 20.30 horas y también podrán seguirse en directo a través del canal de Youtube de la RAGC.

La primera sesión se celebrará el 1 de junio en el Instituto de Materiais (iMATUS) de la Universidade de Santiago, mientras que la segunda jornada tendrá lugar en el Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (Cretus) de la USC. El ciclo continuará el día 3 en el Kiosco Alfonso de A Coruña y finalizará el 4 de junio en el Campus Industrial de Ferrol.

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El encuentro estará coordinado por José Rivas Rey, acedémico RAGC y investigador de iMATUS y Rosa Menéndez López, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y reunirá a expertos de centros de investigación gallegos, nacionales y portugueses.

Durante las conferencias se abordarán las aplicaciones de la nanotecnología en ámbitos como la medicina, la farmacología, la biotecnología, la electrónica avanzada, la computación, la energía limpia, la purificación del agua o el desarrollo de materiales de alto rendimiento.

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Los organizadores destacan que la nanotecnología “está a impactar practicamente en todos os campos do coñecemento”, con efectos científicos, industriales y socioeconómicos cada vez más relevantes. Según explican, este sector mueve actualmente decenas de miles de millones de euros al año y mantiene un fuerte crecimiento internacional.

La inscripción para asistir a las conferencias, tanto de forma presencial como online, ya está abierta y es gratis.