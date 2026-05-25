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Santiago de Compostela

La Asociación Galega do Linfedema apoya un reto solidario que recorrerá 200 km del Camino para visibilizar la enfermedad

La AGL do Linfedema acompañará en el Obradoiro a la impulsora del reto, que busca sensibilizar sobre la enfermedad

Redacción
25/05/2026 20:56
Turismo
Turistas en el Obradoiro
Eladio Lois
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La Asociación Galega do Linfedema (AGL) ha anunciado su apoyo al reto solidario impulsado por la entidad francesa Vivre Mieux le Lymphoedème (AVML), una iniciativa que busca visibilizar el linfedema infantil y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

El encuentro entre ambas entidades tendrá lugar este martes 26 de mayo, a las 11:30 horas, en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, donde será recibida Delphine, representante regional de AVML, en un acto de intercambio de experiencias y fortalecimiento de la colaboración entre asociaciones.

Delphine, cuidadora en el Hospital Marcy de Metz, convive con el linfedema desde hace más de diez años. Actualmente es directora regional de Alsacia-Lorena de AVML y responsable nacional de comunicación de la entidad. Comprometida con la sensibilización sobre esta enfermedad, ha puesto en marcha este reto solidario que consiste en recorrer 200 kilómetros del Camino de Santiago en diez días.

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La iniciativa tiene como objetivo concienciar sobre el linfedema, una enfermedad crónica e incapacitante que afecta de forma significativa a la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente en el caso de niños y niñas, además de recaudar fondos para programas de apoyo a través de AVML.

Desde la AGL destacan la importancia de establecer redes de colaboración con entidades internacionales para reforzar la visibilización de esta patología. La asociación gallega contactó con Delphine tras conocer el proyecto, dando lugar a este encuentro en Santiago.

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Entre los objetivos del reto figuran la sensibilización sobre la enfermedad, la visibilización de los menores afectados y la recaudación de fondos para su atención.

“Este reto es mucho más que un viaje. Es una forma de transformar mi lucha personal en acciones concretas para ayudar a otros niños y familias”, señaló Delphine en relación a la iniciativa.

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