Francisco Singul recibe en Burgos el XIII Premio Internacional Aymeric Picaud

Francisco Singul, investigador y divulgador, recibió el reconocimiento el pasado sábado

El investigador y divulgador gallego Francisco Singul recibió este sábado en Burgos el XIII Premio Internacional Aymeric Picaud, un reconocimiento concedido por la Liga de Asociacións do Xornalistas do Camiño de Santiago a su trayectoria en la investigación, estudio y difusión del fenómeno jacobeo.

La entrega del galardón se celebró en el Hospital del Rey, en el campus central de la Universidad de Burgos, durante un encuentro que reunió a profesionales de la comunicación de distintas provincias vinculadas al Camino de Santiago. La Asociación do Xornalistas do Camiño de Santiago estuvo representada por miembros de su directiva, Pepe Formoso y Silvia Viqueira.

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Historiador del arte, comisario de exposiciones y jefe del área de Cultura Xacobea de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, Singul desarrolló una amplia labor de divulgación sobre el Camino de Santiago a través de libros, publicaciones especializadas y artículos editados en distintos países europeos y americanos.

Como parte del reconocimiento, recibió además un facsímil del Codex Calixtinus elaborado por la editorial burgalesa Siloé.

El programa de actividades incluyó también visitas a la Catedral de Burgos y a la localidad de Castrojeriz, uno de los enclaves destacados del Camino Francés.

La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés distinguió en anteriores ediciones a escritores, periodistas e investigadores como Antón Pombo, Carmen Pugliese, Jean Passini o José Tono Martínez.