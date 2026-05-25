El Ateneo de Santiago organiza una nueva sesión sobre inteligencia artificial con Senén Barro

Senén Barro

El Ateneo de Santiago celebra hoy, una nueva sesión de los Lunes del Ateneo con una conferencia titulada 'Inteligencia artificial: máquinas sin infancia', que será impartida por Senén Barro, Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del Citius. La actividad tendrá lugar a las 20.00 horas en Afundación (Rúa do Vilar, 19).

La conferencia propone una reflexión en torno a la inteligencia artificial y al desarrollo de los sistemas inteligentes, en un momento en el que estas tecnologías ocupan un papel creciente en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

El título de la charla, 'Inteligencia artificial: máquinas sin infancia', abre una perspectiva sobre las diferencias entre el aprendizaje humano y el de las máquinas, así como sobre las implicaciones sociales, científicas y éticas derivadas del avance de estas herramientas y de su progresiva integración en la sociedad.

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Senén Barro Ameneiro (As Pontes, 1962) es Doctor en Física, Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (Citius) de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue rector de la USC entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó el proyecto Campus Vida, reconocido como Campus de Excelencia Internacional.

A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 300 artículos científicos y siete libros, ha participado en la creación de distintas iniciativas emprendedoras vinculadas a la innovación tecnológica y, en 2020, recibió el Premio Nacional de Informática José García Santesmases.