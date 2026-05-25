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Santiago de Compostela

CCOO carga contra el informe sobre absentismo laboral de las universidades gallegas: “Pone el foco en el coste y no en las causas”

El sindicato critica que el estudio de la USC y la UVigo aborde las bajas laborales como un problema de control y no como consecuencia del deterioro de la salud y de las condiciones de trabajo

Agencias
25/05/2026 18:00
CCOO cuestionó el enfoque del informe sobre absentismo laboral elaborado por las universidades de Santiago y Vigo
CCOO cuestionó el enfoque del informe sobre absentismo laboral elaborado por las universidades de Santiago y Vigo
Vladimir Fedotov
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CCOO ha emitido un comunicado en el que analiza el informe elaborado por las universidades de Santiago de Compostela y Vigo sobre el absentismo laboral en Galicia, del que critican que ponga el foco en que la ausencia del puesto de trabajo es, "ante todo, un desajuste operativo que hay que corregir".

Según apuntan, en el documento se entiende el absentismo como un problema a reducir, "y no como un síntoma que obliga a mirar de cara la realidad del empleo, de la salud laboral y del deterioro del sistema sanitario público".

"Cuando el debate se formula en estos términos, el foco deja de ponerse en por qué enferman las personas trabajadoras y pasa a centrarse en cuánto cuesta su ausencia, cuánto dura una baja o qué mecanismos podrían aplicarse para acortarla", lamentan.

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Si bien le conceden al informe que reconoce que no toda ausencia es ilegítima, critica que la distinción que hace entre una parte del absentismo "socialmente justificada" y otra que considera "inadmisible" abre una "puerta muy peligrosa", puesto que mezcla fenómenos muy distintos -fraude, gestión ineficiente, retrasos sanitarios, deterioro de la salud mental, problemas musculoesqueléticos o malas condiciones de trabajo- "dentro de una misma lógica de control".

Y eso, aseguran, acaba por desplazar la conversación. "Ya no se habla tanto de prevenir la enfermedad como de acortar la ausencia, ya no se debate tanto sobre el origen del daño como sobre su coste", señalan.

Para el sindicato este es uno de los principales problemas. Argumentan que la mayoría de las bajas no nacen de una falta de compromiso de las personas trabajadoras, sino de "cuerpos agotados, de estrés sostenido, de ritmos de trabajo intensificados, de plantillas insuficientes, de turnos imposibles, de dolor muscoesquelético acumulado y de un aumento evidente de los trastornos de salud mental".

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