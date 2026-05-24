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Santiago de Compostela

Los activistas gallegos de la Flotilla de Gaza regresan a Santiago entre aplausos y consignas por Palestina

Sandra Garrido agradeció la movilización ciudadana tras la interceptación de la flotilla por Israel y aseguró a su llegada a Compostela: “Non nos van a parar. Va haber otra flotilla”

Redacción
24/05/2026 11:50
La delegación gallega llega a la estación de tren de Santiago de Compostela
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Los siete activistas gallegos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por Israel en el Mediterráneo a inicios de esta semana, han llegado esta noche a Santiago de Compostela, donde han sido recibido entre aplausos y consignas en apoyo a Palestina.

En este amplio recibimiento, tras los primeros reencuentros y abrazos, Sandra Garrido ha agradecido la movilización ciudadana de la última semana y ha avisado: "No nos van a parar. Va a haber otra flotilla". Junto a Garrido, también han llegado Alberte Pagán, Ana Fuentes, Andrea Morales, Benito Gonzalez, Duarte Ferrin y Xurxo Porritt.

Los mas de 40 españoles que han participado en esta acción internacional para intentar romper el bloqueo humanitario de Gaza han partido esta mañana desde Estambul (Turquía), a donde fueron deportados por Israel tras ser retenidos. En concreto, parte de la delegación gallega llegó, en primer lugar, a Bilbao, donde la Ertaintza llevó a cabo cargas policiales.

"Allí hubo un recibimiento como este, hubo una carga policial brutal y parecía que volvíamos a Israel', ha explicado Garrido sobre lo sucedido en este mediodía. Tras esta primera parada, continuaron su camino hacia Santiago, a donde llegaron cerca de las 22.45 horas, casi media hora después de lo previsto.

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De hecho, desde antes de las 22.00, decenas de personas esperaban a los miembros de la delegación gallega en la estación compostelana. Lo hacían con banderas palestinas y pancartas, con mensajes como "Palestina libre, y algunas personas vestían kufiyas.

Garrido considera que la flotilla "ha conseguido su misión". Ella misma ha recordado que, a finales de abril, hubo una primera interceptación, después de la que una gran parte de activistas continuaron su travesía. En la de esta semana, han resultado "más de 500 personas desaparecidas, secuestradas y torturadas en dos barcos en alta mar"

" No pasó nada y, sin embargo, notamos que la gente se estaba revolviendo, que volvía a pasar lo que pasó el año pasado", ha explicado con emoción. Pese a las torturas" explicadas por diferentes activistas de todo el mundo. Garrido ha recordado que "no es la mínima parte de lo que están sufriendo" los propios palestinos.

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