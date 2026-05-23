La Fundación Manuel Fraga Iribarne presenta una obra sobre la trayectoria intelectual del expresidente
El libro de Jesús Trillo-Figueroa repasa el pensamiento, la trayectoria política y el legado de Manuel Fraga Iribarne.
A Fundación Manuel Fraga Iribarne celebra a presentación da obra 'Manuel Fraga, unha biografía intelectual. Vida, pensamento e valores', escrita polo xurista e escritor Jesús Trillo-Figueroa, unha publicación que profunda no legado político, intelectual e humano de quen foi unha das figuras máis relevantes da España contemporánea.
O acto contou coa participación de Miguel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia; Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua; Sandra Vázquez, presidenta da Fundación Manuel Fraga Iribarne; Xesús Palmou, conselleiro e secretario xeral do PPdG na época de Manuel Fraga; e o propio autor da obra, Jesús Trillo-Figueroa.
"A publicación ofrece unha rigorosa aproximación ao pensamento político e institucional de Manuel Fraga Iribarne, abordando a súa traxectoria como servidor público, a súa contribución decisiva ao proceso de modernización de España e o seu papel fundamental na consolidación democrática e autonómica", explican dende a Fundación.
A Fundación Manuel Fraga Iribarne impulsa esta presentación como parte do seu compromiso coa preservación e difusión do legado intelectual, político e académico de Manuel Fraga, promovendo espazos de reflexión sobre os valores do servizo público, o constitucionalismo e a convivencia democrática.
A figura de Manuel Fraga Iribarne, explican dende a entidade, ocupa un lugar destacado na historia política de Galicia pola súa contribución ao desenvolvemento institucional, económico e social da comunidade autónoma, sendo unha etapa clave na construcción da Galicia contemporánea e no fortalecemento do seu papel dentro de España e Europa.
O encontro reuniu a representantes políticos, académicos e sociais nunha xornada de recoñecemento e análise da figura e a obra de Manuel Fraga Iribarne, cuxo pensamento continúa formando parte do debate político e intelectual do noso tempo.