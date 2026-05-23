Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El PSdeG pide paralizar las obras de la senda ciclista de Conxo por su impacto patrimonial y ambiental

Los socialistas llevarán al pleno una moción para reclamar la suspensión de la actuación entre el túnel da Fervenza y Suarribas

Redacción
23/05/2026 22:32
En concejal socialista, Gumersindo Guinarte
Socialistas de Santiago
El Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela llevará al próximo pleno una moción para reclamar a la Xunta de Galicia la paralización inmediata de las obras de la senda ciclista a su paso por Conxo y la revisión integral del proyecto en este ámbito por los impactos provocados sobre el entorno del río Sar.

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, criticó que el gobierno gallego continúe adelante con un proyecto “cuestionado por informes técnicos e pola veciñanza” y aseguró que la actuación está provocando “unha agresión intolerable sobre un espazo que forma parte da identidade patrimonial e paisaxística de Santiago”.

A iniciativa parte da preocupación polo impacto das obras da senda peonil e ciclista impulsada pola Xunta.

Mila Castro pide apoio institucional á protección da paisaxe cultural de Conxo

Los socialistas recuerdan que el ámbito afectado forma parte del entorno protegido de la Cidade Histórica de Santiago, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, y sostienen que el proyecto entra además en contradicción con el Eco-bosque do Sar, financiado también con fondos europeos.

Guinarte puso el foco en el informe emitido por Icomos, organismo asesor de la Unesco, que advertía de las impactos sobre este espacio. “A Xunta actuou coma se os informes técnicos fosen un simple trámite incómodo que se pode apartar cando molestan aos seus plans”, afirmó.

El portavoz socialista aseguró que los efectos de las obras ya son visibles “con árbores talladas, muros demolidos e unha deterioración evidente das ribeiras do Sar”, calificando la imagen actual del entorno de Conxo como “demoledora”.

El partido reclamará la paralización inmediata de las obras entre el túnel da Fervenza y Suarribas y la apertura de un proceso de revisión para definir un trazado alternativo “compatible coa protección do patrimonio, da paisaxe e do río Sar”.

“O patrimonio de Conxo non se pode destruír a golpe de escavadora nin sacrificar por unha mala planificación da Xunta. Estamos a tempo de frear unha actuación que xa está causando danos irreversibles”, concluyó Guinarte.

