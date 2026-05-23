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Santiago de Compostela

Bioga refuerza su estrategia internacional en el encuentro europeo de biorregiones

El clúster gallego de las ciencias de la vida participó en la reunión anual del Cebr celebrada en Suecia

Redacción
23/05/2026 10:55
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Los representantes de la entidad gallega en Suecia
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El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) participó de forma activa en la reunión anual 2026 del Consejo de Biorregiones Europeas (Cebr), celebrada entre el 20 y el 21 de mayo en las localidades suecas de Uppsala y Estocolmo.

La entidad gallega estuvo representada por Daniel Álvarez, responsable de Desarrollo Internacional, y María Silveira, responsable de Proyectos de Innovación, quienes acudieron al encuentro con el objetivo de reforzar la apuesta del ecosistema biotech gallego por la internacionalización y fortalecer su posicionamiento dentro de la red europea de biorregiones.

El encuentro reunió a gestores de clústeres, líderes de innovación y representantes de ecosistemas europeos para compartir experiencias, fortalecer alianzas y promover nuevas oportunidades de cooperación internacional.

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El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, destacó que la participación del clúster en el foro refuerza la estrategia del sector biotecnológico gallego “para seguir apostando por la internacionalización a largo plazo”. “Queremos consolidar a nuestra comunidad autónoma como una biorregión de referencia global en el contexto biotecnológico internacional”, afirmó.

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El programa del Cebr incluyó sesiones centradas en políticas europeas relacionadas con los clústeres de ciencias de la vida, estrategias de gobernanza, buenas prácticas y colaboración internacional. Además, Bioga participó en talleres colaborativos, actividades de networking y reuniones B2B orientadas al desarrollo de proyectos conjuntos y nuevas alianzas europeas.

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