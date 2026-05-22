Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta incorpora por primera vez a un investigador del CSIC mediante el programa Oportunius

El neurocientífico Luis Martínez Otero se integrará en el Incipit tras un convenio que amplía este programa de captación de talento a centros del CSIC en Galicia

Agencias
22/05/2026 19:00
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, firmaron el convenio que permitirá la contratación del investigador Luis Martínez Otero
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, firmaron el convenio que permitirá la contratación del investigador Luis Martínez Otero
Xunta / Europa Press
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta contratará, a través del programa Oportunius, al primer investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se trata de Luis Martínez Otero, científico especializado en Neurociencia y que se incorporará al Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) y continuará así su trayectoria en Galicia.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, han firmado este viernes un convenio de colaboración para que los centros del CSIC en Galicia puedan acoger profesionales con contrato Oportunius.

El Gobierno gallego asumirá la contratación de este científico mediante un contrato como personal investigador distinguido, de manera que Luis Martínez será el primer Oportunius contratado por la Xunta para desarrollar su trabajo en un centro del CSIC en nuestra Comunidad.

El delegado del gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado, Julio Abalde con los responsables de la Policía Nacional

La sede provisional de la Policía Nacional en Santa Marta abre este viernes al público

Más información

Los 25 investigadores Oportunius contratados hasta ahora por esta vía desarrollan su labor en las tres universidades gallegas y este es el primero que tendrá base en un centro del CSIC. La contratación por parte de la Xunta permitirá el retorno de este investigador, doctorado en su día en la USC y que después de desarrollar parte de su trayectoria en el extranjero, volverá a Galicia desde la Comunidad Valenciana, su último destino.

"Nuestro compromiso con el talento investigador es firme y este nuevo contrato Oportunius con un investigador del CSIC es un ejemplo, porque los científicos son clave para que la Galicia Calidade avance en una I+G+i de excelencia", ha expresado el conselleiro.

Con todo, según el acuerdo firmado este viernes, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que asume el coste del salario y derechos laborales del investigador y el CSIC facilitará su adscripción como personal investigador Oportunius, garantizando su trabajo en uno de sus centros, el Incipit.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O PSdeG-PSOE rexistrará iniciativas no Parlamento de Galicia para esixir melloras na Atención Primaria en Compostela e a construción do centro de saúde do Castiñeiriño

Aitor Bouza señala una “parálisis absoluta” del Concello y la Xunta en política de vivienda
Redacción
O concelleiro popular José Ramón de la Fuente criticou a xestión municipal da rede de Centros Socioculturais e reclamou responsabilidades á alcaldesa de Santiago

El PP acusa al gobierno local de retrasar el pago a los trabajadores de los centros socioculturales
Redacción
El conselleiro de Educación Roman Rodríguez con el alumnado

El alumnado del Ceip Lamas de Abade se forma en Santiago como guía escolar del eclipse de agosto
Redacción
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, firmaron el convenio que permitirá la contratación del investigador Luis Martínez Otero

La Xunta incorpora por primera vez a un investigador del CSIC mediante el programa Oportunius
Agencias