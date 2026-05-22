La Xunta incorpora por primera vez a un investigador del CSIC mediante el programa Oportunius

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, firmaron el convenio que permitirá la contratación del investigador Luis Martínez Otero Xunta / Europa Press

La Xunta contratará, a través del programa Oportunius, al primer investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se trata de Luis Martínez Otero, científico especializado en Neurociencia y que se incorporará al Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) y continuará así su trayectoria en Galicia.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, han firmado este viernes un convenio de colaboración para que los centros del CSIC en Galicia puedan acoger profesionales con contrato Oportunius.

El Gobierno gallego asumirá la contratación de este científico mediante un contrato como personal investigador distinguido, de manera que Luis Martínez será el primer Oportunius contratado por la Xunta para desarrollar su trabajo en un centro del CSIC en nuestra Comunidad.

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Los 25 investigadores Oportunius contratados hasta ahora por esta vía desarrollan su labor en las tres universidades gallegas y este es el primero que tendrá base en un centro del CSIC. La contratación por parte de la Xunta permitirá el retorno de este investigador, doctorado en su día en la USC y que después de desarrollar parte de su trayectoria en el extranjero, volverá a Galicia desde la Comunidad Valenciana, su último destino.

"Nuestro compromiso con el talento investigador es firme y este nuevo contrato Oportunius con un investigador del CSIC es un ejemplo, porque los científicos son clave para que la Galicia Calidade avance en una I+G+i de excelencia", ha expresado el conselleiro.

Con todo, según el acuerdo firmado este viernes, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que asume el coste del salario y derechos laborales del investigador y el CSIC facilitará su adscripción como personal investigador Oportunius, garantizando su trabajo en uno de sus centros, el Incipit.