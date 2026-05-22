Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago recupera su aeropuerto: volverá a estar en funcionamiento el jueves

Aena completa las obras en pista y realiza vuelos de calibración del sistema de aterrizaje en baja visibilidad en una última fase de comprobaciones antes de la vuelta

Agencias
22/05/2026 16:15
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro entra en la fase de calibraciones de los sistemas renovados antes de su reapertura, el próximo jueves.

Tal y como ha trasladado Aena en una nota de prensa, tras realizar las tareas de asfaltado, pintura e iluminación del campo de vuelos del aeropuerto, se están realizando las comprobaciones de todos los sistemas.

Turismo de Santiago participa en Routes Europe 2026 co obxectivo de reforzar a promoción do aeroporto Rosalía de Castro e ampliar a súa conectividade internacional

Turismo de Santiago promove a conectividade aérea en Routes Europe 2026

Más información

Todo ello antes de su reapertura al tráfico aéreo, prevista para el próximo jueves. Igualmente, las obras continuarán con otras actuaciones, pero con la pista preparada para la operación de las aeronaves.

Este fin de semana se realizarán los vuelos de calibración necesarios para ajustar el sistema de precisión ILS Cat. II/III que ayuda a realizar los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inauguración na USC da XV edición do Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)

O CITMAga impulsa en Santiago o foro que conecta matemáticas e industria con empresas galegas e internacionais
Redacción
A vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón, presidiu o acto inaugural da exposición ‘Espazo imprevisto’

A Igrexa da Universidade convértese nun espazo de arte experimental coa exposición ‘Espazo imprevisto’
Redacción
Miembros de la asociación cultural Vegliota protestan esta mañana por “la pérdida total de independencia” del CGAC, tras la decisión de la Xunta de nombrar como nueva directora a Eva López Tarrío

La protesta contra la nueva directora del CGAC llega al museo durante una visita del conselleiro de Cultura
Agencias
La Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia remitió al juzgado de guardia de Santiago las diligencias por el incendio registrado en A Peregrina

La Policía Autonómica esclarece el origen de un incendio en Santiago vinculado a una quema sin medidas de seguridad
Agencias