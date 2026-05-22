Santiago recupera su aeropuerto: volverá a estar en funcionamiento el jueves

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro entra en la fase de calibraciones de los sistemas renovados antes de su reapertura, el próximo jueves.

Tal y como ha trasladado Aena en una nota de prensa, tras realizar las tareas de asfaltado, pintura e iluminación del campo de vuelos del aeropuerto, se están realizando las comprobaciones de todos los sistemas.

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Todo ello antes de su reapertura al tráfico aéreo, prevista para el próximo jueves. Igualmente, las obras continuarán con otras actuaciones, pero con la pista preparada para la operación de las aeronaves.

Este fin de semana se realizarán los vuelos de calibración necesarios para ajustar el sistema de precisión ILS Cat. II/III que ayuda a realizar los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.