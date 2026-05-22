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Santiago de Compostela

Santiago crea un grupo de trabajo para detectar y abordar casos de maltrato a personas mayores

El órgano, impulsado por el Tribunal de Instancia, reunirá a administraciones y cuerpos implicados en la protección social, sanitaria, policial y judicial

Agencias
22/05/2026 16:30
El nuevo grupo multidisciplinar buscará mejorar la coordinación institucional para actuar ante situaciones de violencia, abuso o vulnerabilidad que afecten a personas mayores
El nuevo grupo multidisciplinar buscará mejorar la coordinación institucional para actuar ante situaciones de violencia, abuso o vulnerabilidad que afecten a personas mayores
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El grupo de trabajo multidisciplinar impulsado por el Tribunal de Instancia de Santiago para la detección y tratamiento de situaciones de maltrato a personas mayores ha quedado constituido este viernes en un acto que ha estado presidido por la magistrada Sandra María Iglesias.

En este grupo participan representantes de distintas administraciones y organismos implicados en la protección social, sanitaria, policial y judicial de las personas mayores. En ese encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la colaboración entre instituciones para ofrecer respuestas adaptadas a la complejidad de estos casos, en los que confluyen factores sociales, sanitarios, familiares y judiciales.

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El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, que ha estado en el acto de constitución, ha recalcado también la importancia de esta coordinación "para ofrecer una respuesta eficaz, humana e integral" frente a situaciones de maltrato a las personas mayores.

Julio Abalde ha recalcado el compromiso del Gobierno de España con la protección de las personas mayores y con la mejora de la coordinación institucional para combatir situaciones de violencia, abuso o vulnerabilidad, especialmente en casos en los que las víctimas dependen de sus propopios cuidadores.

La creación de este grupo de trabajo, ha destacado la Subdelegación del Gobierno, permitirá avanzar en el intercambio de información y recursos entre instituciones, incluyendo mecanismos de actuación, con el objetivo de garantizar una atención más rápida, eficaz e integradora.

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