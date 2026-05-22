La protesta contra la nueva directora del CGAC llega al museo durante una visita del conselleiro de Cultura

Miembros de la asociación cultural Vegliota protestan esta mañana por “la pérdida total de independencia” del CGAC, tras la decisión de la Xunta de nombrar como nueva directora a Eva López Tarrío EFE/Xoán Rey

Las entidades culturales que en las últimas semanas han mostrado su oposición al sistema por el que ha sido designada la nueva directora del CGAC, Eva López Tarrío, han trasladado este viernes sus protestas hasta el propio centro, aprovechando la presencia del conselleiro de Cultura por la inauguración de una nueva muestra.

Así, un grupo de personas se ha presentado en el centro compostelano de arte contemporáneo con carteles y chapas en los que se podía leer 'SÓS CGAC', para mostrar su rechazo al nombramiento de López Tarrío y al propio sistema de elección promovido por la Xunta. El acto e protesta ha coincidido con la presencia en el centro del conselleiro de Cultura, José López Campos.

Las entidades culturales critican el proceso cerrado por el que la Xunta se ha decantado en esta ocasión para cubrir el puesto de dirección del CGAC, así como que se primen cuestiones "administrativas", como el carácter de funcionario, sobre el proyecto.

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Este mismo viernes, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) ha señalado, en un comunicado, que el perfil profesional de López Tarrío es "insuficiente para dirigir una institución" como esta.

En la misma línea, la portavoz de Cultura del Grupo Socialista, Silvia Longueira, ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias para exigir a la Xunta que "cumpla con los compromisos parlamentarios y revierta el nombramiento" de la nueva directora del CGAC, "para abrir el procedimiento a figuras de la comunidad artística e intelectual".

Misha Bies Golas

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha inaugurado este viernes en el CGAC la exposición 'Misha Bies Golas', una antología de más de dos décadas de creación heterogénea del lalinense Miguel Calvo Ulloa, conocido artísticamente con el nombre que da título a la muestra y uno de los fundadores del colectivo Nova Escultura Galega.

López Campos ha señalado que este proyecto es "un claro ejemplo" de la contribución que realiza el centro público a la proyección del talento gallego, "y que impulsará aún más con la nueva etapa que abrirá la futura directora Eva López Tarrío", ha avanzado.

El representante del Gobierno gallego ha ensalzado este "cuidado y difusión de lo nuestro y de los nuestros" como "elemento distintivo" del CGAC para convertirlo "en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo, tal y como buscamos en la nueva andadura de este buque insignia de la cultura gallega", ha apostillado.