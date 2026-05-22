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Santiago de Compostela

Las delegadas sindicales denuncian problemas de climatización en la residencia DomusVi de Pontepedriña

USO y UGT alertan de temperaturas superiores a 30 grados y de filtraciones de agua en la cuarta planta del centro

Redacción
22/05/2026 10:36
El exterior de la residencia
Cedida
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Las delegadas de Prevención de USO y UGT en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la residencia DomusVi de Pontepedriña denunciaron que  “por tercer año”  trabajarán con temperaturas superiores a los 30 grados sin disponer de un sistema de ventilación y aire acondicionado adecuado.

Según explican, la residencia Fundación José Otero-Carmela Martínez lleva varios años registrando temperaturas por encima de los 27 grados establecidos como umbral máximo recomendado para trabajos sedentarios. Recuerdan además que durante el verano de 2025 llegaron a superarse los 32 grados en algunas jornadas laborales.

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Las representantes sindicales señalan que estaba prevista la realización de obras para mejorar la climatización del edificio, aunque aseguran que todavía se desconoce cuándo comenzarán. También denuncian la existencia de goteras en la cuarta planta, lo que provoca humedades y filtraciones de agua de lluvia.

Desde el Comité de Seguridad y Salud Laboral consideran que el calor extremo en espacios sin climatización suficiente constituye “un riesgo laboral claro” y reclaman medidas preventivas urgentes.

Por ello, solicitan a la Xunta de Galicia que impulse “a la mayor brevedad”, dentro de este mismo mes, la instalación de un sistema de climatización adecuado y que se planifiquen obras para impermeabilizar la cubierta del edificio.

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