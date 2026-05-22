La sede provisional de la Policía Nacional en Santa Marta abre este viernes al público

El delegado del gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado, Julio Abalde con los responsables de la Policía Nacional Cedida

La nueva sede provisional de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, situada en el barrio de Santa Marta, abrirá esta tarde sus puertas al público tras el incendio registrado el pasado febrero en la comisaría compostelana.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó este jueves las instalaciones acompañado del subdelegado del gobierno, Julio Abalde y por responsables policiales y destacó que el nuevo espacio “está totalmente preparado para ofrecer un servicio accesible y de calidad”.

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La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano comenzará a funcionar desde las 15.00 horas para trámites como denuncias o autorizaciones de viaje para menores. El resto de servicios de atención al público, entre ellos DNI, pasaporte y extranjería, se incorporarán a partir del lunes 25 de mayo.

Mientras tanto, la expedición de DNI y pasaportes continuará durante la mañana del sábado en las furgonetas Vidoc instaladas en la Praza do Obradoiro para las personas con cita previa.

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Durante la visita, Pedro Blanco agradeció “a comprensión e paciencia” de la ciudadanía compostelana tras el incendio y puso en valor “a profesionalidade e vocación ” de los agentes de la Policía Nacional durante estas semanas.

El delegado aseguró además que el Gobierno mantiene el compromiso de agilizar al máximo los trabajos para recuperar la actividad ordinaria de la comisaría y recordó que el Consejo de Ministros aprobó esta semana un contrato de urgencia de 1,6 millones de euros para acometer las obras de reparación y sustitución del edificio afectado.