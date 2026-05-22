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Santiago de Compostela

La Policía Autonómica esclarece el origen de un incendio en Santiago vinculado a una quema sin medidas de seguridad

El fuego, registrado en la parroquia de A Peregrina el 30 de abril, afectó a 1,41 hectáreas de monte arbolado y fue uno de los dos conatos investigados en Galicia

Agencias
22/05/2026 16:44
La Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia remitió al juzgado de guardia de Santiago las diligencias por el incendio registrado en A Peregrina
La Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia remitió al juzgado de guardia de Santiago las diligencias por el incendio registrado en A Peregrina
UPA / Archivo
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La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) ha esclarecido que un incendio forestal en Santiago de Compostela y otro en O Pereiro de Aguiar fueron consecuencia de quemas sin las medidas de seguridad necesarias.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el fuego de Santiago se registró el 30 de abril en la parroquia de A Peregrina y afectó a 1,41 hectáreas de monte arbolado.

En la extinción de este incendio participaron medios de la Consellería de Medio Rural y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.

El delegado del gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado, Julio Abalde con los responsables de la Policía Nacional

La sede provisional de la Policía Nacional en Santa Marta abre este viernes al público

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En cuanto al fuego de Pereiro de Aguiar, los agentes esclarecieron un conato registrado el 26 de abril en Vilariño, que afectó a 0,16 hectáreas de terreno. Para su extinción participaron un agente forestal, dos brigadas de extinción y dos motobombas.

Así, las diligencias por estos hechos fueron remitidas a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Ourense.

Tras una inspección ocular, los agentes determinaron, en ambos casos, que los fuegos fueron originados por quemas realizadas sin tomar las medidas de seguridad necesarias.

En lo que va de campaña, la UPA lleva nueve personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.

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