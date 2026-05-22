El PP acusa al gobierno local de retrasar el pago a los trabajadores de los centros socioculturales

José Ramón de la Fuente denunció la situación de los trabajadores de los centros socioculturales de Santiago

El concejal del Partido Popular de Santiago de Compostela José Ramón de la Fuente denunció este jueves que los trabajadores de la empresa concesionaria de los centros socioculturales “siguen sen cobrar” y responsabilizó directamente al gobierno municipal de la situación.

Según afirmó, la plantilla continúa pendiente del cobro de seis meses de salario pese a que el ejecutivo local anunció en enero el inicio del procedimiento para abonar las nóminas pendientes. “Anunciaban que pronto cobrarían. Estamos finalizando o mes de maio e os traballadores seguen sen cobrar”, lamentó.

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El edil popular aseguró que los trabajadores trasladaron al PP la existencia de deudas de la empresa con la Seguridad Social, una situación que, según indicó, podría dificultar el cobro de los salarios pendientes al tener prioridad frente a las cantidades adeudadas a la plantilla.

El edil popular sostuvo que el gobierno de Goretti Sanmartín conocía “perfectamente” los incumplimientos de la concesionaria desde finales de 2024 y criticó que actuase “con lentitude, falta de control e ausencia total de reacción política”. También acusó al ejecutivo local de no adoptar “medidas eficaces” para garantizar que los pagos públicos llegasen a los trabajadores.

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Asimismo, recordó que el Partido Popular llevó durante meses iniciativas al pleno para reclamar soluciones y defendió que fue “pola presión e insistencia constante da oposición” por lo que el gobierno municipal acabó acordando la incautación de la garantía depositada por la empresa para intentar pagar directamente a la plantilla.

De la Fuente reclamó además responsabilidades políticas por la gestión de esta situación y exigió a la alcaldesa que “dea a cara” para aclarar si existe riesgo de que los trabajadores no lleguen a cobrar las cantidades pendientes.