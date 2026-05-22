Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP acusa al gobierno local de retrasar el pago a los trabajadores de los centros socioculturales

José Ramón de la Fuente asegura que la plantilla sigue pendiente de seis meses de salario

Redacción
22/05/2026 19:31
O concelleiro popular José Ramón de la Fuente criticou a xestión municipal da rede de Centros Socioculturais e reclamou responsabilidades á alcaldesa de Santiago
José Ramón de la Fuente denunció la situación de los trabajadores de los centros socioculturales de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El concejal del Partido Popular de Santiago de Compostela José Ramón de la Fuente denunció este jueves que los trabajadores de la empresa concesionaria de los centros socioculturales “siguen sen cobrar” y responsabilizó directamente al gobierno municipal de la situación.

Según afirmó, la plantilla continúa pendiente del cobro de seis meses de salario pese a que el ejecutivo local anunció en enero el inicio del procedimiento para abonar las nóminas pendientes. “Anunciaban que pronto cobrarían. Estamos finalizando o mes de maio e os traballadores seguen sen cobrar”, lamentó.

Representantes de la CIG en la rueda de prensa

El comité de PreZero denuncia “mala fe” en la negociación del convenio y no descarta que haya movilizaciones

Más información

El edil popular aseguró que los trabajadores trasladaron al PP la existencia de deudas de la empresa con la Seguridad Social, una situación que, según indicó, podría dificultar el cobro de los salarios pendientes al tener prioridad frente a las cantidades adeudadas a la plantilla.

El edil popular sostuvo que el gobierno de Goretti Sanmartín conocía “perfectamente” los incumplimientos de la concesionaria desde finales de 2024 y criticó que actuase “con lentitude, falta de control e ausencia total de reacción política”. También acusó al ejecutivo local de no adoptar “medidas eficaces” para garantizar que los pagos públicos llegasen a los trabajadores.

Goretti Sanmartín afrontará las elecciones municipales de 2027 como candidata del BNG tras recibir el respaldo unánime de la asamblea local de la formación

El BNG ratifica a Goretti Sanmartín para buscar la reelección en Santiago en 2027

Más información

Asimismo, recordó que el Partido Popular llevó durante meses iniciativas al pleno para reclamar soluciones y defendió que fue “pola presión e insistencia constante da oposición” por lo que el gobierno municipal acabó acordando la incautación de la garantía depositada por la empresa para intentar pagar directamente a la plantilla.

De la Fuente reclamó además responsabilidades políticas por la gestión de esta situación y exigió a la alcaldesa que “dea a cara” para aclarar si existe riesgo de que los trabajadores no lleguen a cobrar las cantidades pendientes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O PSdeG-PSOE rexistrará iniciativas no Parlamento de Galicia para esixir melloras na Atención Primaria en Compostela e a construción do centro de saúde do Castiñeiriño

Aitor Bouza señala una “parálisis absoluta” del Concello y la Xunta en política de vivienda
Redacción
O concelleiro popular José Ramón de la Fuente criticou a xestión municipal da rede de Centros Socioculturais e reclamou responsabilidades á alcaldesa de Santiago

El PP acusa al gobierno local de retrasar el pago a los trabajadores de los centros socioculturales
Redacción
El conselleiro de Educación Roman Rodríguez con el alumnado

El alumnado del Ceip Lamas de Abade se forma en Santiago como guía escolar del eclipse de agosto
Redacción
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, firmaron el convenio que permitirá la contratación del investigador Luis Martínez Otero

La Xunta incorpora por primera vez a un investigador del CSIC mediante el programa Oportunius
Agencias