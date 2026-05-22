El BNG ratifica a Goretti Sanmartín para buscar la reelección en Santiago en 2027

Goretti Sanmartín afrontará las elecciones municipales de 2027 como candidata del BNG tras recibir el respaldo unánime de la asamblea local de la formación BNG

La asamblea local del BNG en Santiago ha ratificado "por unanimidad" a Goretti Sanmartín, actual regidora de la ciudad, para repetir como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en 2027. "Me presento como candidata con el aval de estos tres años de trabajo y con el aval del deseo de tener retos que cumplir por delante", ha comprometido.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, y la propia Sanmartín han comparecido este viernes ante los medios para presentar su candidatura, con la que la nacionalista optará a volver a liderar el gobierno local, que actualmente está conformado por seis concejales del BNG y dos de Compostela Aberta (CA).

Pontón ha recordado que, tres años atrás, "tenía muy claro" que Sanmartín haría "historia" y se convertiría en la primera alcaldesa que ha tenido la ciudad. "Hoy, tengo igual de claro que Goretti Sanmartín va a recibir el apoyo mayoritario de los vecinos para continuar construyendo un Santiago en grande", ha manifestado.

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A los ojos de la líder del Bloque, ese "apoyo mayoritario" es lo que "necesita" la capital gallega para "seguir avanzando". Este mensaje encaja con la voluntad de Sanmartín, que ha manifestado dar este nuevo paso "con ganas" y que ha insistido en su apuesta por proyectos "a medio y largo plazo" y cocinados "a fuego lento".

"Desde el Bloque siempre apostamos por las políticas transformadoras, no por la política cosmética y de emergencias", ha apuntado. En este sentido, considera que ella y su equipo han avanzado "en el buen camino" y con "resultados visibles y palpables".

Entre las políticas impulsadas, ha mencionado la implantación del impuesto de estadías turísticas; el nuevo contrato de transporte urbano, "a punto de ser adjudicado" y que marcará "un antes y un después", y el trabajo "riguroso" realizado en el planeamiento para desbloquear la parcela del antiguo colegio Peleteiro.

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De igual forma, Pontón ha llamado la atención sobre las medidas impulsadas en el ámbito de la vivienda: "Hizo más en tres años que el Gobierno de Rueda en 17". Entre ellas, ha nombrado aquellas destinadas a "controlar" las viviendas de uso turístico (VUT) y la declaración de zona tensionada, que sacó adelante "a pesar de que los ayuntamientos tienen competencias muy limitadas" en esta materia, en sus palabras.

"Tenemos que trabajar para que los cambios puedan asentarse", ha pedido Sanmartín. Así, ha asegurado que, de revalidar la Alcaldía, el siguiente mandato servirá para "fortalecer los sectores que garantizan la diversidad económica o las infraestructuras y conexiones necesarias", entre otros. También cree que "tiene que ser el que garantice la sostenibilidad" en lo referente a la gestión del agua o de los residuos.

"Oposición anti-Santiago"

Por todo ello, Pontón ha perfilado a Sanmartín como una alcaldesa "con las ideas claras" y la ha contrapuesto a una oposición, liderada por el PP (con 11 concejales), que, a su entender, es "anti-Santiago" y que "actúa como el auténtico enemigo de Compostela".

"Estoy convencida de que Goretti Sanmartín va a recibir el apoyo mayoritario de los vecinos y vecinas y, con ese apoyo, pondremos ponerle el turbo al proyecto de progreso del BNG para esta ciudad frente a una oposición destructiva que está empeñada en que Santiago fracase", ha expuesto.