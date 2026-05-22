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Santiago de Compostela

El alumnado del Ceip Lamas de Abade se forma en Santiago como guía escolar del eclipse de agosto

Román Rodríguez visitó las actividades impulsadas a través de los Polos Creativos para acercar la astronomía y la divulgación científica al alumnado

Redacción
22/05/2026 19:12
El conselleiro de Educación Roman Rodríguez con el alumnado
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó este jueves el Ceip Lamas de Abade de Santiago de Compostela para conocer las actividades científicas con las que alumnado gallego se está acreditando como guía escolar del eclipse previsto para el próximo mes de agosto.

La visita se enmarca en la iniciativa 'Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse', una programación desarrollada en centros educativos gallegos desde febrero y vinculada a los Polos Creativos. Según explicó el conselleiro, “a través desta formación, o alumnado adquire coñecementos que lle permiten actuar como guía da eclipse no seu ámbito familiar e social”.

Las actividades permiten trabajar contenidos relacionados con la astronomía y la astrofísica desde una metodología práctica y divulgativa. Para obtener la acreditación, el alumnado debe superar distintas pruebas, entre ellas cuestionarios, observaciones del cielo y la elaboración de maquetas mediante impresión 3D.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

El Camino de Santiago se prepara para el eclipse total de agosto con alta demanda de peregrinos

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Román Rodríguez destacó además el papel de los Polos Creativos “como ferramenta clave para achegar a ciencia ao alumnado dun xeito práctico, innovador e participativo”, al tiempo que señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar el interés por las materias STEM y las competencias científicas del alumnado.

Durante la visita también conoció un proyecto piloto para reutilizar proyectores retirados de las aulas mediante adaptaciones impresas en 3D, con el objetivo de convertirlos en recursos educativos portátiles destinados al trabajo del pensamiento computacional y la gamificación en Infantil y Primaria.

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