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Santiago de Compostela

El Citmaga reúne en Santiago a empresas e investigadores en su foro matemático-industrial

La jornada celebrada en la USC mostró casos reales de aplicación de las matemáticas en sectores como la tecnología, la ingeniería o la industria aeroespacial

Redacción
22/05/2026 12:15
Las empresas presentaron casos reales de transferencia entre as matemáticas e diferentes sectores industriales
Las empresas presentaron casos reales de transferencia entre as matemáticas e diferentes sectores industriales
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El Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, Citmaga, celebró este jueves en la facultad de Matemáticas de la USC el “XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)”, una iniciativa centrada en la transferencia de conocimiento matemático al tejido empresarial.

La jornada reunió a investigadores y representantes de empresas gallegas, nacionales e internacionales para presentar ejemplos reales de colaboración entre las matemáticas y distintos sectores industriales.

Durante el encuentro, las compañías participantes defendieron que esta disciplina les permitió innovar procesos, mejorar productos y servicios y reducir costes de producción.

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En el acto de inauguración participaron el decano de la facultad de Matemáticas de la USC, Alberto Cabada; el director científico del Citmaga, Javier Roca; el presidente de la Red Española Matemática-Industria, Emilio Carrizosa; y el profesor Alfredo Bermúdez de Castro.

El foro contó con representantes de empresas de ámbitos como la tecnología, la metalurgia, la ingeniería, el sector aeroespacial, el desarrollo de software científico o la transformación digital. Según destacaron durante la jornada, las matemáticas funcionan como “motor de innovación empresarial” y permiten ofrecer soluciones concretas a problemas reales de la industria.

Desde la organización subrayaron además las “enormes e múltiples” capacidades de las matemáticas y su aplicabilidad en una amplia variedad de retos industriales, tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes compañías.

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