Aitor Bouza señala una “parálisis absoluta” del Concello y la Xunta en política de vivienda
El líder socialista en Santiago reclama medidas para movilizar pisos vacíos y critica la falta de promoción pública
El secretario xeral del PSdeG de Santiago de Compostela y diputado autonómico, Aitor Bouza, denunció este jueves la “parálise absoluta” de las administraciones local y autonómica en materia de vivienda y advirtió de que la ciudad atraviesa una “emerxencia social de primeira magnitude” ante el aumento continuado de precios y la falta de políticas públicas eficaces.
Bouza criticó especialmente al gobierno municipal de Goretti Sanmartín por los incumplimientos en política de vivienda y preguntó “onde está a Empresa Municipal de Vivenda que se comprometeu xa a señora Sanmartín nos orzamentos do ano 25?”, preguntó recordando que su creación figuraba también en los acuerdos alcanzados con el Grupo Socialista.
El secretario socialista aseguró que actualmente hay “1.846 persoas” inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública en Santiago y sostuvo “non poden agardar máis a que se poñan enriba da mesa políticas que poidan combater esta emerxencia tan grave que temos a día de hoxe como é a da vivenda”.
También criticó la falta de iniciativas para movilizar vivienda vacía y señaló que en la ciudad existen “ao redor de 6000 vivendas baleiras”. “Xa soamente case cun terzo desas vivendas baleiras se podería dar cabida a esas persoas que a día de hoxe están demandando vivenda nesta cidade”, afirmó.
Bouza cargó además contra la Xunta de Galicia y acusó al gobierno de Alfonso Rueda de llegar “tarde” tras años sin impulsar vivienda pública suficiente. Finalmente, reclamó a ambas administraciones “vontade política” para desarrollar medidas como un Banco Público de Vivenda.