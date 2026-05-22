Acadar impulsa en Santiago un programa de empoderamiento para mujeres con discapacidad

El programa busca fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad Cedida

La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) desarrolla una nueva edición de 'Activadas: Claves para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad', un programa orientado a promover la igualdad de género y fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad.

La iniciativa ya se llevó a cabo en Santiago de Compostela, donde participaron 14 mujeres, además de en Pontecesures y A Estrada. El programa continuará próximamente en Xinzo de Limia y Ourense, con una previsión total de 35 participantes.

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Activadas combina talleres grupales y atención individualizada para trabajar aspectos como la autoestima, el autoconocimiento, las habilidades sociales y comunicativas o la detección y prevención de situaciones de violencia de género. Además, el proyecto busca crear redes de apoyo entre las participantes y generar espacios seguros de encuentro e intercambio.

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Desde Acadar destacan que el objetivo es favorecer procesos de empoderamiento tanto a nivel individual como colectivo, reforzando la autonomía y la presencia activa de las mujeres con discapacidad en la sociedad.

El programa se financia a través de los fondos del 0,7 % del IRPF procedentes de la X Solidaria de la declaración de la renta y distribuidos por la Xunta de Galicia.