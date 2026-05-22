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Santiago de Compostela

Acadar impulsa en Santiago un programa de empoderamiento para mujeres con discapacidad

La iniciativa Activadas ya contó con la participación de 14 mujeres compostelanas y busca reforzar la autonomía, la autoestima y la participación social

Redacción
22/05/2026 10:43
Activadas Acadar
El programa busca fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad
Cedida
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La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) desarrolla una nueva edición de 'Activadas: Claves para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad', un programa orientado a promover la igualdad de género y fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad.

La iniciativa ya se llevó a cabo en Santiago de Compostela, donde participaron 14 mujeres, además de en Pontecesures y A Estrada. El programa continuará próximamente en Xinzo de Limia y Ourense, con una previsión total de 35 participantes.

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Activadas combina talleres grupales y atención individualizada para trabajar aspectos como la autoestima, el autoconocimiento, las habilidades sociales y comunicativas o la detección y prevención de situaciones de violencia de género. Además, el proyecto busca crear redes de apoyo entre las participantes y generar espacios seguros de encuentro e intercambio.

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Desde Acadar destacan que el objetivo es favorecer procesos de empoderamiento tanto a nivel individual como colectivo, reforzando la autonomía y la presencia activa de las mujeres con discapacidad en la sociedad.

El programa se financia a través de los fondos del 0,7 % del IRPF procedentes de la X Solidaria de la declaración de la renta y distribuidos por la Xunta de Galicia.

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