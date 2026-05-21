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Santiago de Compostela

Tres años y medio de cárcel por un accidente mortal con huida en Santiago

El TSXG confirma la condena a un conductor que provocó un siniestro con un fallecido y un herido en 2020 y que abandonó la N-525 sin auxiliar a las víctimas

Agencias
21/05/2026 16:07
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha ratificado la condena por un accidente mortal registrado en la N-525 a su paso por Santiago
Europa Press
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la condena a tres años y medio de cárcel para un hombre que provocó un accidente mortal en el término municipal de Santiago y que, posteriormente, huyó del lugar.

En concreto, el alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación presentado por el condenado contra el fallo que lo consideró culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente.

Sin embargo, el TSXG sí estima el recurso presentado contra el fallo por el Ministerio Fiscal, que reclamaba que, además de los 5 años de privación del derecho a conducir por los delitos de homicidio imprudente y abandono del lugar, se le impusiese una pena por el delito de lesiones por imprudencia. La sala acepta esta cuestión y añade un año más de prohibición de conducir para el condenado.

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El tribunal consideró probado en la sentencia que el acusado, mientras conducía un vehículo en la madrugada del 3 de octubre de 2020, mantuvo una discusión con los otros ocupantes que le llevó a incrementar la velocidad por encima de la permitida, lo que derivó en un accidente que causó la muerte de una persona y lesiones graves a otra.

"Con el fin de evitar un adelantamiento iniciado por el coche que le precedía, incrementó su velocidad por encima de la permitida, en estado de agitación, en un tramo con ligera curva y con el pavimento mojado por la lluvia, lo que incrementaba el riesgo de perder el control del vehículo y causar daños al resto de usuarios de la vía, como finalmente sucedió", indica el fallo.

Además, subraya que, a pesar de ser consciente del accidente, continuó su marcha por la carretera N-525, en dirección salida de Santiago, sin detenerse.

En el fallo, los jueces explican que fue objeto del debate si el sospechoso consumió alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas antes de conducir. Sin embargo, consideran que "no se practicó prueba de cargo suficiente para acreditar esta circunstancia".

La audiencia en su momento, avalado ahora por el TSXG, lo absolvió de los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.

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