Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago inicia a campaña de verán de limpeza e roza de 500 quilómetros do rural

Os traballos arrancaron en Figueiras e continuarán en Villestro e Laraño antes de estenderse ás 29 parroquias da área rural ata setembro

Redacción
21/05/2026 16:30
O Concello de Santiago iniciou esta semana a campaña estival de limpeza e roza nos camiños e parcelas municipais da área rural, onde actuará sobre 500 quilómetros de vías
O Concello de Santiago iniciou esta semana a campaña estival de limpeza e roza nos camiños e parcelas municipais da área rural, onde actuará sobre 500 quilómetros de vías
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A campaña de verán de limpeza e roza na área rural compostelá da Concellería de Rural deu comezo esta semana cos traballos na parroquia de Figueiras que continúan, dende hoxe, na de Villestro. Como xa aconteceu na campaña de 2025, os labores arrincaron este ano nunha parroquia distinta -o ano anterior fora Santa Cristina de Fecha- de acordo co pactado coa Federación Rural (Ferusa) como resultado do diálogo entre o Concello e a veciñanza.

Os labores de roza e limpeza desenvolveranse dende este mes de maio ata mediados do mes de setembro, cubrindo toda a extensa área municipal nos camiños e parcelas de titularidade municipal. En total, actúase sobre 500 quilómetros de vías repartidas por 29 parroquias de área rural.

Para efectuar este traballo, o Concello combina medios mecanizados con limpeza manual nos puntos de difícil acceso. Neste labor non se empregan herbicidas.

Avion Vueling

Santiago elige playa: Palma, Tenerife y Gran Canaria lideran el verano

Más información

Durante o mes de maio, alén de Figueiras e Villestro, levaranse a cabo rozas na parroquia de Laraño, que se prolongarán ata o mes de xuño. Ata mediados de setembro, os traballos continuarán por todo o rural. O calendario completo de actuacións comunicarase durante a vindeira xuntanza do Consello Municipal de Rural.

Posteriormente, durante o outono, levarase a cabo unha nova campaña de rozas no rural que permitirá actuar sobre as zonas que xa foran obxecto de traballos no verán, a fin de manter a limpeza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O Concello de Santiago iniciou esta semana a campaña estival de limpeza e roza nos camiños e parcelas municipais da área rural, onde actuará sobre 500 quilómetros de vías

Santiago inicia a campaña de verán de limpeza e roza de 500 quilómetros do rural
Redacción
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Tres años y medio de cárcel por un accidente mortal con huida en Santiago
Agencias
Todos los presentes en la gala de las Becas Gilead

Dos proyectos de Santiago premiados en las Becas Gilead a la investigación biomédica
Redacción
José Manuel Pichel, exconcejal de Medio Rural de Santiago entre 2019 y 2023, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía

El exconcejal José Manuel Pichel acepta seis meses de prisión por el alquiler de una nave a una empresa participada por él
Agencias