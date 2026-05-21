Santiago elige playa: Palma, Tenerife y Gran Canaria lideran el verano

Avion Vueling

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, lanza la campaña de verano '¿Eres de team playa o de team ciudad?', una propuesta que convierte cada billete en una declaración de intenciones y que invita a los pasajeros a elegir entre escapadas de costa o destinos urbanos dentro de una red de 100 destinos en 30 países.

En el caso de Santiago de Compostela, la aerolínea destaca una clara preferencia por los destinos de playa. Palma de Mallorca, Tenerife y Gran Canaria encabezan las reservas desde el aeropuerto de Lavacolla, consolidándose como las opciones favoritas para las vacaciones de verano.

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Aun así, los viajeros compostelanos también muestran interés por destinos urbanos como Sevilla y Málaga, que figuran entre los más demandados dentro del denominado “team ciudad”.

Fuera del periodo estival, Londres se mantiene como uno de los destinos más atractivos para los pasajeros de Santiago por su oferta cultural y gastronómica, mientras que Barcelona destaca especialmente en temporada invernal.