'Nortear' leva ao Teatro Principal unha proposta escénica sobre o traballo feminino no mar e a idea de utopía
A nova creación de Columna Balteira, dirixida por Helena Salgueiro, representarase este venres 22 de maio en Santiago cun elenco de cinco intérpretes
Un espazo baleirado do Norte. Un grupo de mulleres suspendidas nun tempo impreciso. O rumor constante do mar como compás e como condena. A partir destas imaxes constrúese 'Nortear', a nova proposta de Columna Balteira que chegará ao Teatro Principal este venres 22 de maio ás 20.30 horas.
A montaxe, con dirección, dramaturxia e espazo escénico de Helena Salgueiro, mergúllase nun universo onde o espectral se mestura co real, o político co onírico e o etnográfico co poético. Sobre o escenario, cinco mulleres transitan, danzan e traballan infinitamente nun movemento de deriva e resistencia, buscando un lugar no que ancorarse mentres puxan colectivamente cara a unha idea de utopía. Xorde así, en palabras da compañía, “unha peza sobre o traballo feminizado do mar que problematiza a idea de norte e da colonización. Na defensa do territorio e na emancipación dos seus corpos, as mulleres soñan e danzan a materia da utopía”.
'Nortear' articúlase como unha experiencia escénica de forte compoñente visual e corporal, na que o movemento, a música e a atmosfera adquiren un peso central. O elenco de intérpretes está integrado por Alba López, Adriana Rodríguez, Alixa Ladson, Helena Salgueiro e Masako Hattori, acompañadas pola banda sonora de Anne Lèpere e polo espazo lumínico deseñado por Montse Piñeiro. O vestiario leva a sinatura de Nuria López e a asistencia na dirección é de Marina Carnero, quen tamén é responsable do atrezzo canda Nuria López e Helena Salgueiro. A fotografía é de Benxamín Otero e Alba Cambeiro e o vídeo, de Xandra Táboas.
Tras a representación, haberá un encontro co equipo artístico da peza na posfunción, un espazo de diálogo aberto ao público arredor dos procesos de creación e das temáticas que atravesan a montaxe.