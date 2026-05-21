La Marcha EuroVelo Compostela volverá a unir deporte y patrimonio el 28 de junio

La segunda edición de la Marcha EuroVelo Compostela recorrerá el 28 de junio distintos ayuntamientos del entorno compostelano en una cita que apuesta por el cicloturismo y la movilidad sostenible Xunta

Las cercanías de la Catedral de Santiago de Compostela acogerán el 28 de junio la salida y la llegada de la segunda edición de la Marcha EuroVelo Compostela, una prueba cicloturista no competitiva. Hoy, en su presentación, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó que "la Xunta apuesta por un turismo de calidad en el que la sostenibilidad es uno de los pilares básicos del ADN turístico de Galicia como destino". En este sentido, destacó que eventos como la Marcha EuroVelo Compostela "permiten visibilizar nuevas formas de viajar y descubrir el territorio, favoreciendo una relación más respetuosa con el patrimonio natural, arquitectónico y paisajístico".

Por otro lado, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, habló de que "unificar patrimonio natural y deporte es, sin duda, una de las señas de indentidad del concello". Además, aprovechó para recordar la reciente carrera de la Ascensión, una tradición en la que tienen "mucha importancia los clubs y el deporte base".

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El recorrido de la Marcha EuroVelo Compostela atravesará los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Boqueixón, Toro, Arzúa y O Pino, ofreciendo dos opciones adaptadas a todos los niveles: una ruta de 55 kilómetros y otra de 91 kilómetros.

La prueba está promovida por siete clubes y asociaciones ciclistas del entorno compostelano: BTT Ultreia, Club Ciclista Compostelano, OliveiraBike, Clube Ciclista San Lázaro, Club Ciclista Botafumeiro, Noitebra F.C. y Os Escaravellos Clube Ciclista.

Esta cita deportiva toma su nombre de la red europea EuroVelo, una iniciativa de la Federación Europea de Ciclistas que conecta el continente mediante 17 rutas ciclistas de larga distancia a lo largo de 42 países y alrededor de 90.000 kilómetros. Dos de estas rutas finalizan en Galicia: la EuroVelo 1 'Atlantic Coast Route' y la EuroVelo 3 'Pilgrims Route'.