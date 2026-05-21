La CIG reclama una gestión integral de los servicios de emergencias en Galicia

La CIG propone una gestión integral de las emergencias en Galicia Cedida

La CIG propone la creación de un ente autonómico único para la gestión de las emergencias en Galicia, a través de la denominada Axencia Galega de Emerxencias Integradas, con el objetivo de mejorar la coordinación de los servicios y acabar con las desigualdades laborales en el sector.

La propuesta fue presentada este miércoles en rueda de prensa en Santiago de Compostela por el secretario nacional de la CIG-Administración Pública, Luís Carballo, y el secretario nacional del sector de la Administración Local, Juan Carlos Rodríguez.

La central sindical considera urgente avanzar hacia una estructura común que integre el 112, los Grupos de Emergencias Supramunicipales, los Consorcios de Bomberos y los servicios de Protección Civil, con protocolos homogéneos de intervención y coordinación a través del 112.

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Entre las principales medidas, la CIG también propone la creación de un Estatuto Profesional único para el personal de emergencias, que unifique condiciones laborales, desarrolle una carrera profesional común y reconozca derechos como la segunda actividad y la jubilación anticipada.

La organización sindical también propone desarrollar la Escuela Gallega de Emergencias con una oferta formativa integral para todo el sistema, que permita avanzar en la homologación de categorías y especialidades profesionales. Además, reclama la creación de un fondo finalista y plurianual que garantice la financiación estable del servicio como recurso esencial.