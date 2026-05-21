Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La CIG reclama una gestión integral de los servicios de emergencias en Galicia

El sindicato propone crear una agencia autonómica única, un estatuto profesional común y un sistema de financiación estable para el conjunto del sector

Redacción
21/05/2026 13:02
La CIG propone una gestión integral de las emergencias en Galicia
La CIG propone una gestión integral de las emergencias en Galicia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La CIG propone la creación de un ente autonómico único para la gestión de las emergencias en Galicia, a través de la denominada Axencia Galega de Emerxencias Integradas, con el objetivo de mejorar la coordinación de los servicios y acabar con las desigualdades laborales en el sector.

La propuesta fue presentada este miércoles en rueda de prensa en Santiago de Compostela por el secretario nacional de la CIG-Administración Pública, Luís Carballo, y el secretario nacional del sector de la Administración Local, Juan Carlos Rodríguez.

La central sindical considera urgente avanzar hacia una estructura común que integre el 112, los Grupos de Emergencias Supramunicipales, los Consorcios de Bomberos y los servicios de Protección Civil, con protocolos homogéneos de intervención y coordinación a través del 112.

Representantes de la CIG en la rueda de prensa

El comité de PreZero denuncia “mala fe” en la negociación del convenio y no descarta que haya movilizaciones

Más información

Entre las principales medidas, la CIG también propone la creación de un Estatuto Profesional único para el personal de emergencias, que unifique condiciones laborales, desarrolle una carrera profesional común y reconozca derechos como la segunda actividad y la jubilación anticipada.

La organización sindical también propone desarrollar la Escuela Gallega de Emergencias con una oferta formativa integral para todo el sistema, que permita avanzar en la homologación de categorías y especialidades profesionales. Además, reclama la creación de un fondo finalista y plurianual que garantice la financiación estable del servicio como recurso esencial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La CIG propone una gestión integral de las emergencias en Galicia

La CIG reclama una gestión integral de los servicios de emergencias en Galicia
Redacción
O elenco da obra

O Salón Teatro estrea 'Somos os monstros', unha proposta inclusiva sobre o medo e a diversidade
Laura Rodríguez
Paul Lynch, autor del libro

Ámbito Cultural celebra el último debate del Premio Novela Europea Casino de Santiago con 'El cantar del profeta'
Redacción
O Teatro Principal de Santiago acolle este venres a representación de 'Nortear', de Columna Balteira, unha peza centrada no traballo feminizado no mar

'Nortear' leva ao Teatro Principal unha proposta escénica sobre o traballo feminino no mar e a idea de utopía
Redacción