El Citmaga celebra en Santiago el XV Foro de Interacción Matemática Industria

La empresa gallega Instra trabaja con soluciones basadas en algoritmos de inteligencia artificial para evitar daños a las aves en los parques eólicos. Cedida

El Citmaga, impulsado por las tres universidades gallegas y con sede en el Campus Vida de la Universidade de Santiago, celebra mañana el “XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)”, un encuentro centrado en la transferencia de conocimiento entre la investigación matemática y el tejido empresarial.

La cita tendrá lugar en la Facultade de Matemáticas de la USC y contará con la participación de investigadores y representantes de empresas nacionales e internacionales que mostrarán aplicaciones reales de las matemáticas en la resolución de problemas industriales.

El foro se celebra en colaboración con la Red Española Matemática-Industria (math-in) y con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Entre las empresas participantes se encuentra Instra Ingenieros, firma gallega de arquitectura, ingeniería y consultoría con presencia internacional. Su CEO, Pedro Pérez Gabriel, subraya el papel de las matemáticas en proyectos de sostenibilidad industrial y portuaria, especialmente en la reducción de emisiones de CO₂ mediante modelos que combinan variables económicas, sociales y ambientales.

Instra presentará además el proyecto Makemake, basado en el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes y vídeo con el objetivo de identificar aves en parques eólicos y reducir el impacto sobre la avifauna.

El CEO considera “esenciais” a los matemáticos por su formación en métodos numéricos y estadísticos, “ferramentas fundamentais para modelar problemas complexos e resolvelos a nivel computacional. Ademais posúen a capacidade e a formación en lóxica que os leva a adaptarse ben no mundo do software e da intelixencia artificial”, apunta.

“Creo que as matemáticas e a IA axudarannos -como xa o fixeron no pasado a ciencia e a tecnoloxía- a resolver problemas que nos impactan, como a necesidade de fontes de enerxía sostibles, a redución de emisións contaminantes ou a atopar remedio ás doenzas”, resalta.