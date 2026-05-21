Dos proyectos de Santiago premiados en las Becas Gilead a la investigación biomédica

Todos los presentes en la gala de las Becas Gilead

Gilead celebró ayer la entrega de la XI y XII edición de las Becas Gilead a la Investigación Biomédica en el Instituto de Salud Carlos III, un encuentro que reunió a profesionales del ámbito científico y sanitario para poner en valor la investigación biomédica en España.

Las becas tienen como objetivo apoyar la labor investigadora e impulsar el talento científico en áreas con necesidades médicas no cubiertas. En esta edición se reconocieron 36 proyectos en VIH, hemato-oncología, oncología médica, COVID-19 y hepatitis delta, correspondientes a las convocatorias del 2024 y 2025.

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El programa se ha consolidado como una de las principales iniciativas de apoyo a la I+D biomédica en España, con más de 220 proyectos financiados en 13 comunidades autónomas y una inversión acumulada superior a los 10,3 millones de euros.

Entre los proyectos galardonados figuran cuatro de centros gallegos. En el área de hemato-oncología ha sido premiado el trabajo de Lucía Sanjurjo Bouza, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). En oncología médica han sido reconocidos los proyectos de Juan Ruiz Bañobre, de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS), y de Silvia Antolín Novoa, de la Fundación Profesor Novoa Santos de A Coruña – INIBIC. En el área de VIH, el proyecto galardonado ha sido el de Eva Poveda López, de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur.

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Durante la ceremonia, la dirección de Gilead destacó la importancia de mantener la inversión en innovación biomédica para garantizar el avance del sistema sanitario y mejorar la vida de los pacientes.

La selección de los proyectos fue realizada por el Instituto de Salud Carlos III a través de su red de evaluadores internacionales, con el respaldo de diversas sociedades científicas del ámbito de la oncología, la hematología, el VIH y la hepatología.

El acto incluyó también una mesa redonda sobre los retos de la inversión en salud y el acceso a la innovación, con participación de representantes del ámbito científico, institucional y de pacientes.

Como cierre, Gilead rindió homenaje a la hepatóloga María Buti por su trayectoria en el avance de la investigación en enfermedades hepáticas.

En esta edición, varios investigadores gallegos fueron también distinguidos en las áreas de oncología, hemato-oncología y VIH, reforzando el papel de los centros de investigación de Galicia en el ámbito biomédico internacional.