Cristina Rodríguez y Emma Vázquez logran un quinto puesto para la USC en el CEU de remo

Los representes de la USC en el CEU de remo

Los Campeonatos de España Universitarios (CEU) siguen dejando buenos resultados para el alumnado de la Universidade de Santiago de Compostela, que continúa sumando éxitos en distintas modalidades deportivas. El último de ellos corresponde al CEU de remo, celebrado recientemente en Sevilla, donde Cristina Rodríguez López y Emma Vázquez Purriños lograron la quinta posición en la categoría 2xUF.

Además, Cristina Rodríguez López y Millán Alexandre Horta Pombo finalizaron en el puesto número doce en la categoría 2xUMix. La USC también alcanzó la decimotercera posición en la categoría 1xUM.

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La universidad compostelana contó igualmente con representación en el CEU de ajedrez disputado en Baeza. Tristán Alonso Rodríguez logró el puesto 48 en la modalidad de ajedrez rápido y el 36 en relámpago. Por su parte, Benjamín Diéguez Nóvoa finalizó en la posición 70 en rápido y en la 64 en ajedrez relámpago.