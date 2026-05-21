‘Contra Ana’ sobe ao Teatro Principal cunha autoficción crúa sobre os TCA e a presión social sobre o corpo
A obra de Alma García recrea a súa experiencia nunha clínica de Barcelona para afondar nos trastornos da conduta alimentaria desde unha mirada íntima e contemporánea
A experiencia persoal da actriz e autora Alma García convértese en materia escénica en 'Contra Ana', unha proposta de autoficción que aborda a anorexia e os trastornos da conduta alimentaria (TCA) desde unha perspectiva íntima, crítica e fondamente humana. A obra poderá verse o sábado 23 de maio ás 20.30 horas no Teatro Principal, dentro da programación de artes escénicas de Compostela Cultura.
'Contra Ana' céntrase no ano que a autora pasou ingresada nunha clínica de Barcelona e constrúe, a partir desa vivencia real, unha reflexión arredor da identidade, da autoimaxe e das presións sociais que condicionan a relación co corpo. Lonxe de ofrecer unha visión simplificada do problema, a obra procura afondar na complexidade dos TCA e nos factores sociais que contribúen ao seu desenvolvemento e mantemento.
Dirixida por Paco Montes, quen tamén asina a dramaturxia e a coreografía xunto a Beatriz Justamante, o espectáculo fia este relato autobiográfico con movemento e linguaxe contemporánea para explorar as relacións entre a persoa e a enfermidade. A través da escena, a obra formula preguntas sobre os estándares impostos, os mecanismos de control, os estereotipos e as formas nas que a sociedade participa na construción das identidades.
Alén da propia Alma García, conforman o elenco Carmen Climent, Javier Ruesga, Talia Bobany e Cristian Olarte. A proposta complétase cun equipo artístico no que participan Fer Muratoni na escenografía, Raquel Rodríguez na iluminación, Cristian Olarte na música e Alfon García na fotografía.