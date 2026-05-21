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Santiago de Compostela

Ámbito Cultural celebra el último debate del Premio Novela Europea Casino de Santiago con 'El cantar del profeta'

El encuentro de hoy en el Corte Inglés analizará la obra de Paul Lynch en una sesión moderada por Marga Vidal, Marian Rey y Maribel Martín

Redacción
21/05/2026 10:35
Paul Lynch, autor del libro
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La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá hoy a las 18:30 horas, el quinto y último debate de la XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago

En esta ocasión, la obra protagonista será El cantar del profeta, de Paul Lynch, novela finalista del certamen, que centrará el análisis del encuentro moderado por Marga Vidal, Marian Rey y Maribel Martín.

Ambientada en un Dublín sombrío y opresivo, El cantar del profeta ofrece el retrato de una sociedad que deriva hacia el autoritarismo a través de la historia de Eilish Stack, madre de cuatro hijos y científica. 

Federico Pérez en la edición del año pasado

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Su vida se ve abruptamente alterada cuando dos agentes de la policía secreta acuden a su domicilio para interrogar a su esposo, un sindicalista implicado en recientes protestas.

A partir de ese momento, su vida cotidiana comienza a desmoronarse, en un contexto marcado por la incertidumbre, la violencia y el miedo creciente. La protagonista se enfrenta así a decisiones difíciles para proteger a su familia y mantener su estabilidad en un entorno cada vez más hostil.

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