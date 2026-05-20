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Santiago de Compostela

La Xunta destina 1,6 millones a recuperar los bancos marisqueros de Noia tras los temporales

El convenio con la cofradía noiesa permitirá restaurar hábitats en el estuario del Tambre y la ensenada de Esteiro y dará trabajo a unas 200 mariscadoras y mariscadores

Agencias
20/05/2026 17:00
El acuerdo entre la Xunta y la Cofradía de Noia financiará tareas de restauración ambiental y la siembra de diez millones de almejas entre 2026 y 2027
El acuerdo entre la Xunta y la Cofradía de Noia financiará tareas de restauración ambiental y la siembra de diez millones de almejas entre 2026 y 2027
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Noia, Santiago Cruz, firmaron este miércoles el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera de la entidad.

El acuerdo, dotado con cerca de 1,6 millones de euros, es el primero de los convenios bilaterales que la Xunta formalizará con las entidades del sector para paliar los efectos de los temporales y la bajada de salinidad.

La conselleira destacó que, con este convenio cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), se garantiza que las personas afectadas por el cese de actividad "tengan una alternativa y una fuente de ingresos mientras recuperan su medio de vida".

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El proyecto en el estuario del Tambre y en la ensenada de Esteiro contempla la participación progresiva de hasta 200 personas mariscadoras, que desarrollarán tareas esenciales para devolver a los arenales su máxima productividad.

Entre las acciones previstas se encuentra la retirada de algas y conchas, los rareos y traslados de especies comerciales, y un control exhaustivo de depredadores.

Asimismo, recoge la siembra de ocho millones de unidades de almeja en el banco de Misela I durante este año, a los que se sumarán otros dos millones en 2027, junto con labores continuas de vigilancia y muestreo de las zonas productivas.

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