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Santiago de Compostela

Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego lanzan nuevos contenidos gastronómicos en redes sociales

Las IGP presentan en Santiago una nueva serie de vídeos con recetas, técnicas de cocina y consejos para acercar la carne certificada a consumidores y profesionales

Redacción
20/05/2026 21:07
Los chefs encargados de difundir conocimiento en los vídeos
Los chefs encargados de difundir conocimiento en los vídeos
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IGP Ternera Gallega y IGP Vaca Gallega-Buey Gallego han presentado nuevos contenidos gastronómicos para redes sociales con recetas, consejos prácticos, técnicas de corte y propuestas adaptadas a la cocina actual.

La iniciativa fue presentada este miércoles en la sede del Consejo Regulador en Santiago de Compostela, en un acto al que asistieron la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; el director de Agacal, Martín Alamparte; representantes de las dos IGP, profesionales del sector cárnico, chefs y creadores de contenido.

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IGP Ternera Gallega presentó la tercera edición de su Escuela de Cocina en YouTube, con contenidos centrados en mostrar la versatilidad de la carne certificada y en divulgar sus cualidades: terneza, jugosidad y sabor.

En esta nueva temporada se incluyen propuestas adaptadas a tendencias actuales como el batch cooking, recetas para freidora de aire, platos rápidos para el día a día y elaboraciones internacionales como el ramen o el pastrami, además de versiones de recetas tradicionales como la boloñesa o el rosbif.

Los vídeos también profundizan en el conocimiento de las distintas piezas del vacuno y sus usos culinarios, dando visibilidad a cortes menos habituales como la llana, la espaldilla o el vacío. Además, de resolver todas las dudas frecuentes explican técnicas y conceptos clave como la maduración, el atemperado o el corte a contrafibra.

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La serie cuenta con la participación de tres chefs: Javier Rodríguez Ponte “Taky”, del cátering Boketé; Xosé Manuel Mallón, chef de eventos y formaciones; y Begoña Vázquez, reconocida como Mejor Cocinera Gallega 2024.

Por su parte, IGP Vaca Gallega-Buey Gallego también ha lanzado nuevos contenidos audiovisuales centrados en divulgar las cualidades del vacuno mayor certificado y su uso tanto en restauración como en cocina doméstica.

Bajo la dirección del chef Héctor López, los vídeos presentan piezas singulares como el denver cut o la bavette, además de piezas clásicas como el lomo alto, el lomo bajo o el chuletón, junto a recetas como el steak tartar, guisos tradicionales o propuestas internacionales como el katsu sando japonés.

Los contenidos también abordan aspectos técnicos como la maduración o la infiltración de grasa, y explican las etiquetas de certificación para facilitar su identificación por parte de los consumidores.

En las recetas de ambas IGP se incorporan además productos gallegos con sello de calidad como quesos con DOP Arzúa-Ulloa, Tetilla, O Cebreiro o San Simón da Costa, así como IGP Pataca de Galicia o Fabas de Lourenzá.

El acto concluyó con una degustación preparada por los chefs participantes, como cierre a la presentación de esta nueva línea de contenidos de promoción gastronómica.

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