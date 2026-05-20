Santiago reúne al sector asegurador español en una nueva edición de los Premios Galicia Segura

Los y las galardonadas fueron recibidas en el Pazo de Raxoi Concello de Santiago

Santiago de Compostela se convertirá hoy en el epicentro del sector asegurador español con la celebración de los Premios Galicia Segura 2026, unos galardones que cumplen ya 22 ediciones y que reunirán en la capital gallega a algunas de las principales voces de la industria. La ceremonia, organizada por la Fundación Inade con motivo del Día Mundial del Seguro, tendrá lugar en la iglesia de San Domingos de Bonaval y estará presidida por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.

La jornada irá mucho más allá de una simple entrega de premios. El programa diseñado por la Fundación Inade transformará Compostela en un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del seguro, con encuentros entre directivos, especialistas y representantes institucionales llegados de distintos puntos de España y Latinoamérica.

Uno de los momentos centrales será la celebración de los “Diálogos: valores profesionales y humanos”, una serie de conversaciones abiertas entre las personas galardonadas en esta edición. El encuentro, que empezó esta mañana en el Hostal dos Reis Católicos, permitirá conocer las trayectorias y la visión del sector de figuras como Andrés Romero, consejero director general de Santalucía; Alberto Tapia, presidente de SEAIDA; o Lourdes Freiría, directora general de Riesgos y Seguros del Grupo Sanjosé.

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Además, representantes de entidades como UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, ADECOSE o el Consejo General de Mediadores participarán en la jornada, que también incluirá recepciones institucionales en la Universidad de Santiago y en el Ayuntamiento compostelano.

La ceremonia de entrega de los Premios Galicia Segura se celebrará a las 18.00 horas en San Domingos de Bonaval, un escenario simbólico para unos galardones que se han consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito asegurador en España.