Santiago impulsa la digitalización de la Catedral con un proyecto de gemelos digitales para la conservación del patrimonio

El delegado de gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la presentación

El Gobierno de España está liderando la transformación digital en la conservación del patrimonio cultural con una inversión de 225.000 euros en el proyecto RETECH Knowledge Heritage Network (KHN), una iniciativa destinada a la creación de gemelos digitales para monitorizar la conservación de la Catedral de Santiago de Compostela y del templo romano de Santa Eulalia de Bóveda.

Estos modelos permitirán analizar en tiempo real la calidad del aire y otros parámetros ambientales como la humedad, la temperatura o los flujos de aire a los que están expuestos estos bienes patrimoniales, a partir de simulaciones basadas en un monitoreo continuo.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha participado esta mañana en Santiago de Compostela en la presentación del proyecto, destacando la apuesta del Ejecutivo por la digitalización del patrimonio “hasta el punto de fusionar edificaciones tan emblemáticas como la Catedral de Santiago o el templo romano de Santa Eulalia de Bóveda con la última tecnología en monitoreo”.

El PSdeG denuncia el abandono del Casco Histórico y exige actuaciones urgentes Más información

Además, ha puesto en valor otras iniciativas del Gobierno de España orientadas a la transformación digital de la ciudad. En este sentido, ha señalado que “solo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se han invertido casi 20 millones de euros en Santiago de Compostela”, a través de programas como Kit Digital, Kit Consulting y las Oficinas Acelera Pyme, que han concedido más de 2.700 ayudas por un valor cercano a los 12,5 millones de euros.

También ha subrayado las iniciativas vinculadas al desarrollo del talento digital, enmarcadas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, con inversiones en formación que incluyen desde habilidades básicas hasta cursos avanzados de inteligencia artificial para profesionales.

El proyecto

KHN se integra en el programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Su objetivo es actuar como palanca transformadora de los sectores económicos estratégicos del país, mediante la colaboración con las comunidades autónomas y el impulso de proyectos adaptados a las fortalezas de cada territorio.

La réplica virtual del proyecto KHN, basada en datos de restauración y modelos computacionales avanzados, permitirá comprender cómo influyen factores como la orientación del edificio, los vientos atlánticos o las estrategias de ventilación en el comportamiento del aire dentro de los templos.

'Hermes' gaña o concurso de iluminación da contorna da Catedral de Santiago e marcará a futura luz da Praza de Praterías Más información

Este modelo predictivo facilitará la anticipación de situaciones de riesgo para el patrimonio y la definición de medidas preventivas más eficaces, con potencial aplicación en otros edificios históricos en el futuro.

Este proyecto forma parte de tres iniciativas Retech en las que Galicia participa y que han recibido en conjunto 16,1 millones de euros de financiación por parte del Gobierno de España. Estas actuaciones se enmarcan en una inversión global superior a 200 millones de euros procedentes de fondos europeos, destinada a 13 proyectos estratégicos en todo el territorio nacional.

El director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago, ha destacado durante la jornada el alcance de estas iniciativas, subrayando que “con este tipo de proyectos, el Gobierno refuerza su compromiso con la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión territorial, situando la tecnología como herramienta clave para afrontar los retos patrimoniales del presente y del futuro”.