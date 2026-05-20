Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Retromanía regresa al Outlet Área Central con tres días dedicados al coleccionismo

Juguetes antiguos, vinilos, películas y figuras de colección, e incluirá una jornada de intercambio de cromos 

Redacción
20/05/2026 18:45
Las películas son uno de los productos que se puede encontrar en Retromania
Las películas son uno de los productos que se puede encontrar en Retromania
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La feria de coleccionismo de juguetes, música y cine Retromanía celebra su segunda edición en el Outlet Área Central desde mañana jueves hasta el sábado. Las personas aficionadas y coleccionistas disponen de estos tres días para visitar los expositores participantes.

Retromanía traerá pines, muñecas, juguetes antiguos, vinilos y Cds, películas… Las personas que acudan también podrán encontrar productos de marcas tan conocidas como Playmobil, Lego o Funko.

A Real Filharmonía de Galicia interpreta este mércores no Auditorio de Galicia o concerto 'Universos Paralelos', dentro da súa temporada 'Historias'

A Real Filharmonía de Galicia presenta en Santiago o concerto 'Universos Paralelos' con Zoe Zeniodi e Esteban Batallán

Más información

El horario de esta nueva edición será de 11.00 a 21.00 horas. Diez horas durante tres días en las que los visitantes se sumergirán en el mundo de los juguetes, el cine y la música. Además, el sábado , de 11.00 a 14.00 horas , habrá una quedada para quien quiera acercarse a la compra-venta e intercambio de cromos.

En Retromanía participan los expositores El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo. 

Por otro lado, la ruta de tapas y concurso gastronómico “O paseo do tapeo” del Outlet Área Central llega a sus últimos días. Hasta el domingo 24, los clientes pueden disfrutar de 15 tapas, tanto dulces como saladas, en los nueve establecimientos participantes. Por un precio único de 3,5 euros por tapa, el visitante podrá sellar su Pasaporte del sabor y participar en sorteos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los chefs encargados de difundir conocimiento en los vídeos

Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego lanzan nuevos contenidos gastronómicos en redes sociales
Redacción
Gumersindo Feijoo, nuevo académico numerario de la RAGC, durante el acto de ingreso en Santiago.

Gumersindo Feijoo ingresa na RAGC cun discurso sobre sustentabilidade e toma de decisións baseadas en ciencia
Redacción
Facultad de Matemáticas

La Facultad de Matemáticas acoge el I Concurso Avatar Galicia de estadística
Redacción
Los concejales del PP Olaya Otero y José Ramón de la Fuente

El PP de Santiago denuncia un aumento de las peleas y la inseguridad en la ciudad
Redacción