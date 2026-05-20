Retromanía regresa al Outlet Área Central con tres días dedicados al coleccionismo

Las películas son uno de los productos que se puede encontrar en Retromania

La feria de coleccionismo de juguetes, música y cine Retromanía celebra su segunda edición en el Outlet Área Central desde mañana jueves hasta el sábado. Las personas aficionadas y coleccionistas disponen de estos tres días para visitar los expositores participantes.

Retromanía traerá pines, muñecas, juguetes antiguos, vinilos y Cds, películas… Las personas que acudan también podrán encontrar productos de marcas tan conocidas como Playmobil, Lego o Funko.

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El horario de esta nueva edición será de 11.00 a 21.00 horas. Diez horas durante tres días en las que los visitantes se sumergirán en el mundo de los juguetes, el cine y la música. Además, el sábado , de 11.00 a 14.00 horas , habrá una quedada para quien quiera acercarse a la compra-venta e intercambio de cromos.

En Retromanía participan los expositores El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo.

Por otro lado, la ruta de tapas y concurso gastronómico “O paseo do tapeo” del Outlet Área Central llega a sus últimos días. Hasta el domingo 24, los clientes pueden disfrutar de 15 tapas, tanto dulces como saladas, en los nueve establecimientos participantes. Por un precio único de 3,5 euros por tapa, el visitante podrá sellar su Pasaporte del sabor y participar en sorteos.