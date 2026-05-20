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Santiago de Compostela

Marta Abal acusa a Goretti Sanmartín de “vender fume” con el nuevo modelo de comedores escolares

La concejala socialista sostiene que el gobierno local da por cerrada la creación de una sociedad mercantil sin contar todavía con todos los informes necesarios

Redacción
20/05/2026 18:58
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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Marta Abal criticó el anuncio del Gobierno de Goretti Sanmartín sobre el nuevo modelo de comedores escolares y acusó a la alcaldesa de actuar “sin rigurosidad” al dar por hecho que la creación de una sociedad mercantil será la fórmula definitiva de gestión.

La concejala socialista aseguró que todavía faltan informes fundamentales y advirtió de que esos documentos podrían llevar a una conclusión distinta. Por eso, consideró que la alcaldesa no debería presentar públicamente esta opción como la mejor alternativa cuando la comisión de estudio continúa analizando la documentación.

Abal afirmó que el informe actual tiene “tan lagoas moi importantes”, ya que no analiza cuestiones como la evolución de la demanda, los cambios demográficos o el impacto del aumento de los costes de la materia prima y la energía.

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También cuestionó que el estudio atribuya el mismo coste de la materia prima a la gestión directa e indirecta y recordó que los criterios de alimentación saludable y productos de proximidad ya se aplican en el sistema actual.

Además, acusó al BNG de abandonar su propuesta inicial de instalar cocinas en cada centro educativo para apostar ahora por una empresa municipal con una cocina central.

La socialista criticó que el Gobierno local quiera crear una nueva estructura pública para un modelo que, en su opinión, apenas introduce cambios respecto al actual.

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Por último, reprochó al ejecutivo municipal que dedique esfuerzos a esta iniciativa mientras, según dijo, sigue sin actuar ante otros problemas como el aumento del precio del alquiler en Santiago.

“O que está facendo a señora Sanmartín é vender fume para tapar o seu fracaso”, advirtió la concejala socialista. “Moita propaganda, moito titular e moito anuncio pero moi pouca rigurosidade”, concluyó.

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