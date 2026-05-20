La Facultad de Matemáticas acoge el I Concurso Avatar Galicia de estadística
Alumnado de Santiago, Teo y otros centros de Galicia compiten por una plaza en la fase nacional del certamen en Gran Canaria
La Aula Magna de la Facultad de Matemáticas de la USC acoge mañana jueves a partir de las 9.30 horas la final del I Concurso Avatar Galicia, organizado por la Sociedad Gallega para la Promoción de la Estadística y la Investigación Operativa (Sgapeio).
Siete equipos de estudiantes de secundaria de toda Galicia competirán por su pase a la fase nacional del certamen, considerado uno de los más relevantes en el ámbito de la estadística escolar en España.
Los equipos finalistas están formados por alumnado y profesorado de distintos centros educativos gallegos y han desarrollado investigaciones estadísticas sobre temáticas diversas como alimentación, hábitos de consumo, psicología o salud.
En la categoría de 1º y 2º de ESO compiten los trabajos “El poder de cerrar los ojos”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense, e “Auga da Billa vs Comprada”, del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela.
En la categoría de 3º y 4º de ESO y FP Básica, los proyectos finalistas son “Máis alá do que comes”, del IES de Cacheiras (Teo); “No hay aceite que cien años dure”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense; y “¿La personalidad afecta al atractivo?”, del IES República Oriental do Uruguay de Vigo.
En la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, los trabajos seleccionados son “AOVE - ¿Salud o postureo?”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense, y “Estrés y autoexigencia en los estudiantes”, del IES María Casares de Oleiros.
La fase final contará con un jurado compuesto por profesorado de secundaria y representantes del Instituto Galego de Estatística (IGE), del Citmaga, de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y de la propia Sgapeio.
La fase nacional del concurso se celebrará en el mes de junio en la isla de Gran Canaria, donde competirán los proyectos ganadores de cada categoría.