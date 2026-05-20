La Facultad de Matemáticas acoge el I Concurso Avatar Galicia de estadística

Facultad de Matemáticas Santi Alvite

La Aula Magna de la Facultad de Matemáticas de la USC acoge mañana jueves a partir de las 9.30 horas la final del I Concurso Avatar Galicia, organizado por la Sociedad Gallega para la Promoción de la Estadística y la Investigación Operativa (Sgapeio).

Siete equipos de estudiantes de secundaria de toda Galicia competirán por su pase a la fase nacional del certamen, considerado uno de los más relevantes en el ámbito de la estadística escolar en España.

Los equipos finalistas están formados por alumnado y profesorado de distintos centros educativos gallegos y han desarrollado investigaciones estadísticas sobre temáticas diversas como alimentación, hábitos de consumo, psicología o salud.

En la categoría de 1º y 2º de ESO compiten los trabajos “El poder de cerrar los ojos”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense, e “Auga da Billa vs Comprada”, del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela.

En la categoría de 3º y 4º de ESO y FP Básica, los proyectos finalistas son “Máis alá do que comes”, del IES de Cacheiras (Teo); “No hay aceite que cien años dure”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense; y “¿La personalidad afecta al atractivo?”, del IES República Oriental do Uruguay de Vigo.

En la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, los trabajos seleccionados son “AOVE - ¿Salud o postureo?”, del CPR Divina Pastora Franciscanas de Ourense, y “Estrés y autoexigencia en los estudiantes”, del IES María Casares de Oleiros.

La fase final contará con un jurado compuesto por profesorado de secundaria y representantes del Instituto Galego de Estatística (IGE), del Citmaga, de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y de la propia Sgapeio.

La fase nacional del concurso se celebrará en el mes de junio en la isla de Gran Canaria, donde competirán los proyectos ganadores de cada categoría.