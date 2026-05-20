Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Cámara de Comercio de Santiago celebra su pleno en Badalux

La jornada reunió a representantes empresariales y de la Xunta para analizar el papel de la industria en la economía compostelana y reforzar la colaboración entre empresas e instituciones

Redacción
20/05/2026 18:05
Las personas que participaron en la reunión en el polígono de A Piolla
Las personas que participaron en la reunión en el polígono de A Piolla
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bandalux acogió en sus instalaciones del Polígono Industrial de A Sionlla la celebración del pleno de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, en un encuentro en el que se puso de relieve la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para fortalecer el tejido industrial y empresarial de la comarca.

La directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial de la Xunta de Galicia, Margarita Ardao Rodríguez, fue recibida por la presidenta de la Cámara, María Pais Fajín; el vicepresidente, Jorge Lorenzo; la secretaria general, Rosa Mary Cardeso; y el director gerente de Celtic Estores del grupo Bandalux, Casiano García.

La jornada comenzó con una visita guiada por las instalaciones de la compañía de la mano del arquitecto Mauro Lomba, en la que se destacó el nuevo edificio corporativo de la empresa, concebido como un espacio orientado a la sostenibilidad, la innovación y la creación de sinergias entre empresas.

Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Caballero carga contra la nueva planificación de Renfe por añadir una parada en Santiago a un AVE de Vigo

Más información

En su intervención, María Pais subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre la Cámara y el tejido empresarial del territorio. Según señaló, este tipo de encuentros favorecen el diálogo directo con las empresas y contribuyen al desarrollo económico y empresarial de la demarcación.

La presidenta de la Cámara incidió también en la necesidad de fortalecer el tejido industrial de la comarca, recordando que el peso de la industria en la economía compostelana se sitúa en torno al 7 %, frente al avance de la terciarización. 

En este sentido, defendió la puesta en marcha de políticas que impulsen un modelo económico más equilibrado, innovador y competitivo, y destacó el papel estratégico de la industria como motor de empleo cualificado, innovación y cohesión territorial.

Por su parte, Casiano García, director gerente de Celtic Estores del grupo Bandalux, agradeció a la Cámara la elección de las instalaciones de Bandalux para la celebración del pleno y destacó el valor de estos encuentros para impulsar la colaboración entre empresas e instituciones y contribuir a la dinamización económica e industrial del territorio. Además, expresó su deseo de que Lux Events Center continúe consolidándose como un punto de encuentro clave para generar nuevas oportunidades en el tejido empresarial gallego.

Los y las galardonadas fueron recibidas en el Pazo de Raxoi

Santiago reúne al sector asegurador español en una nueva edición de los Premios Galicia Segura

Más información

La sesión, en la que participaron cerca de una veintena de miembros, fue clausurada por Margarita Ardao Rodríguez, quien puso en valor el trabajo de la Xunta para favorecer la implantación de proyectos empresariales estratégicos y avanzar en la creación de suelo empresarial adaptado a las necesidades actuales de la industria. Según explicó, actualmente existen 15 proyectos en tramitación vinculados a la ampliación de suelo empresarial y rústico, así como cerca de 39.000 consultas atendidas relacionadas con las necesidades de las empresas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Real Filharmonía de Galicia interpreta este mércores no Auditorio de Galicia o concerto 'Universos Paralelos', dentro da súa temporada 'Historias'

A Real Filharmonía de Galicia presenta en Santiago o concerto 'Universos Paralelos' con Zoe Zeniodi e Esteban Batallán
Redacción
Las personas que participaron en la reunión en el polígono de A Piolla

La Cámara de Comercio de Santiago celebra su pleno en Badalux
Redacción
Turismo de Santiago participa en Routes Europe 2026 co obxectivo de reforzar a promoción do aeroporto Rosalía de Castro e ampliar a súa conectividade internacional

Turismo de Santiago promove a conectividade aérea en Routes Europe 2026
Redacción
O Concello de Santiago publicou as listaxes provisionais de admisión e agarda dos programas de conciliación de verán para menores de 3 a 12 anos

Santiago publica as listaxes provisionais dos programas de conciliación de verán
Redacción