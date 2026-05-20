La Cámara de Comercio de Santiago celebra su pleno en Badalux

Las personas que participaron en la reunión en el polígono de A Piolla

Bandalux acogió en sus instalaciones del Polígono Industrial de A Sionlla la celebración del pleno de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, en un encuentro en el que se puso de relieve la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para fortalecer el tejido industrial y empresarial de la comarca.

La directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial de la Xunta de Galicia, Margarita Ardao Rodríguez, fue recibida por la presidenta de la Cámara, María Pais Fajín; el vicepresidente, Jorge Lorenzo; la secretaria general, Rosa Mary Cardeso; y el director gerente de Celtic Estores del grupo Bandalux, Casiano García.

La jornada comenzó con una visita guiada por las instalaciones de la compañía de la mano del arquitecto Mauro Lomba, en la que se destacó el nuevo edificio corporativo de la empresa, concebido como un espacio orientado a la sostenibilidad, la innovación y la creación de sinergias entre empresas.

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En su intervención, María Pais subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre la Cámara y el tejido empresarial del territorio. Según señaló, este tipo de encuentros favorecen el diálogo directo con las empresas y contribuyen al desarrollo económico y empresarial de la demarcación.

La presidenta de la Cámara incidió también en la necesidad de fortalecer el tejido industrial de la comarca, recordando que el peso de la industria en la economía compostelana se sitúa en torno al 7 %, frente al avance de la terciarización.

En este sentido, defendió la puesta en marcha de políticas que impulsen un modelo económico más equilibrado, innovador y competitivo, y destacó el papel estratégico de la industria como motor de empleo cualificado, innovación y cohesión territorial.

Por su parte, Casiano García, director gerente de Celtic Estores del grupo Bandalux, agradeció a la Cámara la elección de las instalaciones de Bandalux para la celebración del pleno y destacó el valor de estos encuentros para impulsar la colaboración entre empresas e instituciones y contribuir a la dinamización económica e industrial del territorio. Además, expresó su deseo de que Lux Events Center continúe consolidándose como un punto de encuentro clave para generar nuevas oportunidades en el tejido empresarial gallego.

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La sesión, en la que participaron cerca de una veintena de miembros, fue clausurada por Margarita Ardao Rodríguez, quien puso en valor el trabajo de la Xunta para favorecer la implantación de proyectos empresariales estratégicos y avanzar en la creación de suelo empresarial adaptado a las necesidades actuales de la industria. Según explicó, actualmente existen 15 proyectos en tramitación vinculados a la ampliación de suelo empresarial y rústico, así como cerca de 39.000 consultas atendidas relacionadas con las necesidades de las empresas.