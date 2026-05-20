El PP de Santiago denuncia un aumento de las peleas y la inseguridad en la ciudad

Los concejales del PP Olaya Otero y José Ramón de la Fuente

El Partido Popular de Santiago de Compostela denunció este martes el aumento de las peleas y de la sensación de inseguridad en la ciudad y acusó al Gobierno local de Goretti Sanmartín de “negar permanentemente un problema que cada vez preocupa máis a veciños, comerciantes e familias compostelás”.

En una comparecencia en la que participaron José Ramón de la Fuente y Olaya Otero, los populares alertaron del aumento de peleas, altercados y rifas tumultuarias y reclamaron al ejecutivo municipal que abandone “a pasividade e a negación” y actúe con medidas concretas.

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“A convivencia en Santiago está a deteriorarse e o Concello segue negando o problema e mirando cara a outro lado”, afirmó De la Fuente, que aseguró que “non falamos de percepcións illadas nin de casos puntuais, senón de feitos reiterados que están a xerar preocupación social e unha evidente sensación de inseguridade”.

El PP propuso crear una Mesa Permanente de Diálogo con la Vecindad, ampliar las cámaras de videovigilancia, elaborar un Plan Municipal de Seguridad y Convivencia y reforzar la presencia policial y la iluminación en las zonas con más altercados.

Por su parte, Olaya Otero aseguró que “as e os comerciantes traballan a día de hoxe con medo” y denunció que muchos negocios tienen que desarrollar su actividad “en condicións de absoluta inseguridade”.

Durante la comparecencia, Otero trasladó algunos testimonios recogidos entre comerciantes de la ciudad. “Intentou roubar e cando lle chamei a atención escupiume na cara”; “hai un mozo que se pasea pola zona cun coitelo”; “o trapicheo e o consumo de estupefacientes é habitual e a plena luz do día”; “situacións de gritos e pelexas a calquera hora son habituais”; o “levamos catro anos de degradación total, en Santiago nunca pasou o que está pasando agora”, fueron algunas de las situaciones relatadas.

“Isto non o di o Partido Popular, dino as e os comerciantes de Santiago, que nos piden apoio nas súas denuncias e que urxen ao goberno da señora Sanmartín a tomar medidas e reforzar a presenza policial nas rúas”, afirmó.